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悍然提告！華為控美禁令違憲 員工做咖啡杯望「晚舟早歸航」

華為悍然提告！ 指控美國政府禁令違憲

2019-03-07 10:28經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

中國電信巨擘華為7日在德州聯邦法院提告，指控美國政府禁止部分電信業者採用華為設備之舉違憲，正式透過司法途徑回應美國指稱其協助中國從事間諜活動的指控。

據訴狀指出，美國禁止政府機構使用華為及中興通訊設備的法令，在沒有進行公平審判的情況下就對個人或團體進行處罰，已然違憲。

華為將挑戰去年簽署的美國國防授權法（NDAA）一項附加條款。這項新的國防授權法管制美國政府與中國企業簽定合約，其中包括華為，並且強化外國投資案審查小組的角色。北京當局譴責這是針對中國而來。

華為正式向聯邦法院提告，指控美國政府違憲。 路透
華為正式向聯邦法院提告，指控美國政府違憲。 路透
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