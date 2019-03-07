華為悍然提告！ 指控美國政府禁令違憲

2019-03-07 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



中國電信巨擘華為7日在德州聯邦法院提告，指控美國政府禁止部分電信業者採用華為設備之舉違憲，正式透過司法途徑回應美國指稱其協助中國從事間諜活動的指控。

據訴狀指出，美國禁止政府機構使用華為及中興通訊設備的法令，在沒有進行公平審判的情況下就對個人或團體進行處罰，已然違憲。