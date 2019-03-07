中國銷售失速 瑞薩生產線停工最長2個月

2019-03-07 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



半導體大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）傳出將暫停國內外13作工廠的生產線，最長者長達兩個月，以達成比2018年度減產逾一成的目標。減產主因為對中國大陸的出貨量意外驟減，被迫以減產調整庫存。

「日本經濟新聞」報導指出，瑞薩的主力在被稱為「微控制器」的半導體，其功能是做為汽車，家電產品和產業機械的控制中樞。由於中國大陸對汽車、空調和工具機使用的半導體的需求正在下降。瑞薩期待透過大膽減產，優化庫存水平，提高未來的生產力與獲利能力。瑞薩在日本國內9個、海外5個，合計14個工廠，其中13個工廠已有暫停生產計畫，包括國內的9個廠。

報導表示，瑞薩已向各汽車大廠等主要客戶和自己公司的工會通知停工計畫。從事半導體製造前置作業、在矽晶圓上刻畫積體電路的6間工廠，將在4月底、8月夏季休假分別停工一個月。過去夏季休假平均多為一周，生產線暫停逾一個月十分罕見。至於負責半導體製造後期作業的3工廠，則規畫在4至9月間停工數周。瑞薩計畫在停工期間讓工廠員工回家休息，並發放停工津貼。

報導並指出，瑞薩去年決定以67億美元收購美國半導體品牌Integrated Device Technology（IDT），以此次收購為中心，加強海外業務，但如果需求停滯，對長期的成長策略可能產生負面影響。瑞薩2018年底營業額與獲利都在下降，未來將重點放在海外事業同時，將強化國內成本結構，預計在2019年6月達成人事縮編5%的計畫，裁員約1000人，主要對象為集團的旁支企業。

報導分析，中國大陸經濟放緩已經對整個半導體和電子元件行業產生了影響，廣範圍的企業利潤下降情形明顯。日本電產2018年度財年，從利潤可望創紀錄的預期，逆轉成6年來首次利潤下滑。iPhone在中國大陸銷售失速，造成南韓三星、SK海力士等8社在2018年第四季純益比前一季銳減三成。