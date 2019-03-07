美庫存意外大增拖累油價下跌 避險需求下滑抑制金價

2019-03-07 07:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



原油期貨周三漲跌互現，美國原油庫存意外大增令西德州原油期貨下跌。金價回穩，美中貿易談判的展望抑制避險需求，市場靜待美國就業數據和歐洲央行（ECB）的利率決策。

布蘭特原油期貨上漲0.13美元或0.2%，結算價報每桶65.99美元。西德州原油期貨收跌0.34美元或0.6%，結算價報每桶56.22美元。

美國能源資訊署（EIA）報告指出，上周美國原油庫存增加710萬桶，遠高於分析師預估的增加120萬桶。EIA的數據也顯示，上周美國原油日產量為1,210萬桶，創歷史新高。雪弗龍和埃克森美孚周二公布的產量預期，顯示美國最大油田的頁岩油產量將增加。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在報告中表示：「股市賣壓是油價表現疲軟的一個重要原因，風險偏好降低以及全球經濟成長預估被進一步下調，都可能重壓整個能源市場。」

金價周三持穩，因美元小幅回落，股市小幅走低，投資人等待有關全球經濟穩健程度的進一步信號。美中可望達成貿易協議的前景，使避險需求降低，打壓金價。

黃金現貨變動不大，報每英兩1,286.01美元。美國黃金期貨收漲0.2%，報每英兩1,287.6美元。

德國商業銀行分析師Eugen Weinberg說：「股市基調謹慎，在大規模拋售之後，金價回穩並不意外；市場的風險沒有消失，只是延後。」

過去幾周歐元區經濟數據疲弱，市場預期ECB周四決策會議可能下調歐元區今年經濟成長預估和通膨預估，並延遲升息。

經濟合作發展組織（OECD）繼11月後再次調降2019年和2020年全球經濟成長預估，並警告稱貿易爭端以及英國脫歐的不確定性將衝擊全球商業和企業。

投資人正等待周五公布的美國就業報告，這項數據被視為衡量美國經濟體質的關鍵指標。