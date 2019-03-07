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台股ADR漲跌互現 台積電連跌三日 受費半大跌拖累

2019-03-07 07:25經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周三漲跌互現，台積電連跌三日，溢價縮水至2.3%%。

美股連三日下跌，標普500指數創一個月來最大單日跌幅；在周五公布關鍵的就業報告前，最新數據顯示經濟正在放緩，令人對經濟前景產生擔憂。

道瓊工業指數下跌133.17點或0.52%，報25,673.46點；標普500指數跌18.2點或0.65%，報2,771.45點；那斯達克指數跌70.44點或0.93%，報7,505.92點。

費城半導體指數大跌1.7%。

台灣加權股價指數昨天漲51.89點收10,357.15點，台積電漲0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 62.46 -0.98 64.00 -2.41

友達 AUO 11.57 +1.63 11.70 -1.14

中華電 CHT 107.68 +0.61 107.50 0.16

台積電 TSM 239.29 -0.59 234.00 2.26

聯電 UMC 11.66 -0.53 11.70 -0.35

資料來源：彭博

台積電台股標普
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