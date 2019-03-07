經濟成長疑慮拖累美股連跌三日 道瓊下挫133點

2019-03-07 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股連三日下跌，標普500指數創一個月來最大單日跌幅；在周五公布關鍵的就業報告前，最新數據顯示經濟正在放緩，令人對經濟前景產生擔憂。

道瓊工業指數下跌133.17點或0.52%，報25,673.46點；標普500指數跌18.2點或0.65%，報2,771.45點；那斯達克指數跌70.44點或0.93%，報7,505.92點。

美國2018年貿易逆差擴大到10年來最高的6,210億美元，民營企業2月新增就業不如分析師預期；企業財報季結束，投資人正在尋找推動市場的下一個催化劑，包括美中兩國可能達成的貿易協議，以及就業報告等經濟數據。

貿易依然是投資者關注焦點，正在等待可能協議的細節；Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy表示：「在缺乏積極誘因的情況下，很容易出現獲利了結，我不認為周三的走勢代表一種趨勢。」

美國聯準會（Fed）褐皮書報告稱，全球成長放緩和聯邦政府關門35天，在2019年的前幾周對美國經濟造成壓力，但在勞動市場依然緊俏的情況下，經濟持續成長。

奇異公司（GE）連續第二天下跌，該公司執行長卡普表示，由於電力事業持續虧損，集團無法在短期內轉虧為盈，今年的現金流為負。

電動車大廠特斯拉股價跌至10月下旬以來最低水準，報道稱特斯拉可能有將近4,700輛Model 3在中國海關滯留，且摩根士丹利預計該公司在中國難以獲利。

標普500健保股指數下跌1.5%，輝瑞製藥跌2.4%，安進跌3%。美國食品藥物管理局（FDA）局長Scott Gottlieb周二意外辭職，令生技和製藥類股的不確定性升高。