Fed褐皮書下調對美國經濟評估 受政府停擺等影響

2019-03-07 06:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）褐皮書報告指出，美國經濟在2019年頭兩個月降溫，大部分地區的經濟成長被描述為「輕微至溫和」。

根據這份周三在華盛頓發布的報告，「大約有一半地區指出，政府停擺導致部分產業的經濟景氣放緩。」

Fed褐皮書根據截至2月25日12家地區聯邦準備銀行所蒐集的資料所編製。報告說，冬季惡劣天氣和貸款成本上升也抑制了消費者支出。製造業走強，但業者回報對「對全球需求疲軟、因關稅導致成本上升以及貿易政策不確定性感到憂心。」

此報告很可能支持許多Fed官員對於未來升息保持耐心的決定，因為經濟擴張形勢雖然健康但略有放緩。

在上一份褐皮書中，12個地區中有8個地區表示經濟成長呈現「緩和至溫和」局面，而周三的報告顯示10個地區認為經濟成長為「輕微至溫和」，兩個地區報告「經濟狀況持平」。

這份由堪薩斯聯邦準備銀行編寫的報告說，勞動力市場依然緊俏，「資訊科技，製造業，貨運，餐廳和建築相關行業勞工短缺」。聖路易斯聯邦準備銀行表示，高等教育聯繫人回報，學生入學率下降，可見越來越多人選擇加入就業市場。

儘管勞動力市場趨緊，但大多數地區的工資水平溫和提高，整體價格上漲呈現「緩和至溫和」狀態。報告說，幾個地區的投入價格成長速度快於銷售價格。