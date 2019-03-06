OECD下修南韓經濟成長預測 呼籲各國政府強化多邊對話

2019-03-06 23:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



經濟合作發展組織（OECD）6日調降全球經濟展望，也下修南韓今、明兩年的經濟成長預測，從先前預測的2.8%和2.9%同步調降至2.6%，認為「貨幣持續寬鬆和低通膨應有助支撐需求，但各國的出口仍大幅放緩，尤其是亞洲國家」。

南韓2月出口比前一年同期下滑11.1%，為連續第三個月萎縮，今年上半年能否達成出口600億美元的目標，仍是未知數。

全球成長持續放緩對南韓具有重大意義，因為該國出口占國內生產毛額（GDP）比率高達50%。信評機構穆迪（Moody's）日前才剛調降南韓今年的成長率至2.1%，理由是投資趨緩、全球貿易減速以及中國的中間財需求受到抑制。

南韓去年12月預估，今年經濟將成長將介於2.6%至2.7%，認為全球經濟放緩和美中貿易戰爭議等題材今年會繼續延燒。南韓2018年經濟成長率為2.7%，低於前一年的3.1%。

OECD周三表示，20國（G20）目前的經濟展望幾乎均低於先前的期望值，主因是中國及歐洲的經濟持續放緩、全球貿易及製造業放緩，以及政策不確定性及金融市場風險升高，可能損害全球今年中期強勁穩健的成長。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）說：「全球經濟正面臨強大的逆風因素，任何一個主要經濟區急遽放緩會導致全球活動偏離正軌，特別是如果金融市場也遭殃的話。各國政府應強化多邊對話，以抑制風險，並共同合作，採取政策避免進一步衰退。」