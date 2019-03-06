美股牛市十周年 表現最佳個股蘋果入列

2019-03-06 23:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國股市在2009年3月9日觸及金融海嘯爆發後的谷底後，已展開史上最長的一波多頭市場走勢，這波牛市到今年3月9日將屆滿十周年，打破美國史上牛市持續奔馳最久的紀錄。

財經新聞網站MarketWatch報導，FactSet的資料顯示，這十年來標普500指數已大漲411%，道瓊工業指數同時期漲幅達413.2%，科技股為主的那斯達克綜合指數更躍漲570%，凸顯科技股對這波牛市的貢獻。

整體而言，在美股牛市奔馳十年期間，科技相關公司漲勢最為凌厲。例如，蘋果公司這十年來漲幅達1,373.7%，在道瓊指數成分股中居冠。Netflix過去十年的報酬率更達到6,396.7%，在標普500指數中漲幅為第三名。若在2009年3月9日花10萬美元買進Netflix股票，如今這筆投資已增值為當年的六倍多。

不過，即使是科技股，運勢也是幾家歡樂幾家愁。例如個人電腦大廠惠普（HP Inc.），股價表現就在標普500指數當中排名倒數第五。

值得注意的是，十年來股價表現能鶴立雞群者，都有一共通點：能運用科技顛覆傳統商業模式，像是零售、醫療保健服務等。

TradeStation 證券副總裁羅素說：「電子商務自1990年代以來就有了，但直到過去十年真正的電商破壞式創新才爆發。」根據FactSet資料，電商巨人亞馬遜（Amazon）過去十年來股價水漲船高，期間報酬率在標普500指數中排名第九。

生技是這十年來另一個明顯的大贏家，反映生物醫學技術一日千里，以及全球富國人口老化助長對先進醫療的需求。受惠於這股趨勢，Abiomed過去十年來股價漲幅在標普500成分股中名列亞軍 。羅素說：「生技股這十年來一路扶搖直上。」

羅素指出，這十年來表現最糟的個股，可說是2000年代的「殘留物」，原物料和天然資源股原本在那年頭高飛，但過去十年間運勢已大不如前。