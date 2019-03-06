打了一年貿易戰，美國去年貿易逆差創十年最高

2019-03-06 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



儘管川普政府對許多進口商品課徵關稅，但美國去年貿易逆差仍飆升至十年最高，具有政治敏感度的對中國逆差，更創下歷史新高。

美國商務部周三（6日）表示，由於出口下滑、進口增加，去年12月貿易逆差增加18.8％至598億美元，為2008年10月以來最大，高於經濟學家預估的579億美元，致使去年全年的貿易逆差由2017年的5,523億美元擴大至6,210億美元，攀抵2008年以來最高。

經通貨膨脹調整後，12月商品貿易逆差升抵創紀錄的916億美元。這個所謂的實質商品貿易逆差的增加，顯示貿易對美國第4季國內生產毛額（GDP）的拖累，可能比政府最初估計的更大。

值得注意的是，美國去年對中國的商品貿易逆差增加11.6％至歷史新高的4,192億美元。美國去年從60國的進口商品金額也創新高紀錄，達到2.6兆美元，其中從中國、墨西哥和德國進口最多。

儘管白宮採取貿易保護主義，欲達成川普所說的要保護美國製造商免受外國不公平的競爭，但貿易逆差依舊惡化。