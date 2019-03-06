專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



即使你不在零售商店購物，美式大賣場好市多（Costco）仍提供許多超值商品。CNBC訪談數位購物及零售專家，列舉出以下十項省錢又實用的商品，不包括食物。

●眼鏡

硬體設備指南網站Tom's Guide專家雷米瑞茲表示，「若你不介意買沒有設計師設計的鏡框，那不妨在好市多配一副驗光眼鏡，絕對可以省一大筆錢，隱形眼鏡也一樣。」

My Frugal Adventures.com網站創辦人霍格斯芬分享自己的配眼鏡經驗，「數月前我向驗光師預訂四盒隱形眼鏡，售價為220美元，要等三周才能拿到。我最後改去好市多買隱形眼鏡，當天就買到，價錢比較便宜還能領到回饋金，算算一共省下逾100美元。」

●嬰兒用品

折價券網站RetailMeNot購物專家斯格伯爾表示，在好市多購買紙類用品和不易變質的嬰兒用品是聰明的選擇，因為父母親最終仍需購買大量的尿布、嬰兒濕紙巾以及其他嬰兒產品，因此前往好市多撿便宜很合理。

斯格伯爾說：「想一想你花了多少尿布錢。」好市多自有品牌Kirkland販售的尿布一組有192片，售價29.99美元，其他零售商店販售的尿布即使價格相同，但數量少很多。

●家用品

好市多販售的家庭組商品一般來說都非常划算，例如衛生紙、紙毛巾、洗衣精。由於這些商品不會變質，如果你家有儲藏空間，就很值得買回家放，不管你是買一組30捲的捲筒衛生紙或一組96包的衛生紙。

斯格伯爾說：「許多人會被好市多的家庭組商品嚇到，可能會問自己真的需要一次買進100捲衛生紙嗎？千萬別對商品數量感到太恐慌，這並不是很瘋狂的事。」

●輪胎

斯格伯爾表示，好市多和知名輪胎品牌合作，購買指定款式，可以在現場領到回饋金，包括米其林、百路馳（BFGoodrich）以及普利司通（Bridgestone）。而且還有其他好處，例如前後輪調胎及輪胎平衡的終身服務、終身保固，以及免費輪胎充氣。

●租車

好市多與大型租車品牌合作，包括Alamo、安維斯（Avis）以及Enterprise，提供更便宜的租車價格，省下的金額高達「二位數」美元，非常可觀；省下多少錢取決於租車的時間和地點。

在好市多規劃旅行計畫的另一項福利，是消費者可以隨時連繫旅行顧問，有任何問題都可以請教這些顧問。斯格伯爾表示，「你隨時可以連絡這些人，談談自己正在規畫的活動，而不是埋頭苦幹。」

●成藥

在好市多購買成藥會比坊間便宜約40%，因為每一組成藥的數量都很多。但如果要為毛小孩買藥，前往其他零售商店購買會比較划算。斯格伯爾表示，「寵物藥物請到寵物商店購買」。

●禮物卡

雷米瑞茲表示，「好市多的禮物卡一直都有折扣」，包括知名餐廳和活動的折價券，例如畢特咖啡（Peets Coffee）、酷聖石冰淇淋（Cold Stone）、帝王娛樂集團（Regal Cinemas）以及泰迪熊業者Build-a-Bear Workshop。

你可以前往當地零售商店，看看架上有哪些禮物卡正在促銷。雷米瑞茲曾看過甜甜圈業者Krispy Kreme四張一組的禮物卡只賣45美元，原先單張要價15美元；或是標價100美元的太陽馬戲團（ Cirque du Soleil ）票劵，只賣80美元。

●印表機墨水

如果你家中有噴墨印表機，可帶著空的墨水匣前往好市多的照片中心補充墨水，這可省下一大筆錢，價格從7美元起跳，會比購買新的墨水匣「便宜很多」，但要事先確認好市多受理哪些印表機品牌及型號。確認後你就可以安心在好市多購物，讓門市人員把墨水匣填滿，一小時內可取回。

●汽油

斯格伯爾和雷米瑞茲推薦在好市多的加油站加油，儘管價格會視當地狀況和經濟情勢調整，但比起其他汽油業者，好市多仍提供較低價的產品。斯格伯爾說：「有時候，好市多會員加油省下的錢，累積起來會比年費還高。」

●電子產品

好市多並沒有一直販售破盤價的電子產品和家電，斯格伯爾和雷米瑞茲皆同意這一點，不過雷米瑞茲指出，這要取決於你的生活型態，有時候產品福利比價差更重要。「只要你在好市多購買電子產品，就享有該產品的免費技術支援服務，服務項目應有盡有，包括系統設置、保固以及使用該產品時碰到的任何問題。」