親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

18年後，東港黑鮪與台灣燈會的交會

專家報好康！在好市多買到賺到的十大商品

2019-03-06 22:02經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

即使你不在零售商店購物，美式大賣場好市多（Costco）仍提供許多超值商品。CNBC訪談數位購物及零售專家，列舉出以下十項省錢又實用的商品，不包括食物。

●眼鏡

硬體設備指南網站Tom's Guide專家雷米瑞茲表示，「若你不介意買沒有設計師設計的鏡框，那不妨在好市多配一副驗光眼鏡，絕對可以省一大筆錢，隱形眼鏡也一樣。」

My Frugal Adventures.com網站創辦人霍格斯芬分享自己的配眼鏡經驗，「數月前我向驗光師預訂四盒隱形眼鏡，售價為220美元，要等三周才能拿到。我最後改去好市多買隱形眼鏡，當天就買到，價錢比較便宜還能領到回饋金，算算一共省下逾100美元。」

嬰兒用品

折價券網站RetailMeNot購物專家斯格伯爾表示，在好市多購買紙類用品和不易變質的嬰兒用品是聰明的選擇，因為父母親最終仍需購買大量的尿布、嬰兒濕紙巾以及其他嬰兒產品，因此前往好市多撿便宜很合理。

斯格伯爾說：「想一想你花了多少尿布錢。」好市多自有品牌Kirkland販售的尿布一組有192片，售價29.99美元，其他零售商店販售的尿布即使價格相同，但數量少很多。

●家用品

好市多販售的家庭組商品一般來說都非常划算，例如衛生紙、紙毛巾、洗衣精。由於這些商品不會變質，如果你家有儲藏空間，就很值得買回家放，不管你是買一組30捲的捲筒衛生紙或一組96包的衛生紙。

斯格伯爾說：「許多人會被好市多的家庭組商品嚇到，可能會問自己真的需要一次買進100捲衛生紙嗎？千萬別對商品數量感到太恐慌，這並不是很瘋狂的事。」

●輪胎

斯格伯爾表示，好市多和知名輪胎品牌合作，購買指定款式，可以在現場領到回饋金，包括米其林、百路馳（BFGoodrich）以及普利司通（Bridgestone）。而且還有其他好處，例如前後輪調胎及輪胎平衡的終身服務、終身保固，以及免費輪胎充氣。

●租車

好市多與大型租車品牌合作，包括Alamo、安維斯（Avis）以及Enterprise，提供更便宜的租車價格，省下的金額高達「二位數」美元，非常可觀；省下多少錢取決於租車的時間和地點。

在好市多規劃旅行計畫的另一項福利，是消費者可以隨時連繫旅行顧問，有任何問題都可以請教這些顧問。斯格伯爾表示，「你隨時可以連絡這些人，談談自己正在規畫的活動，而不是埋頭苦幹。」

●成藥

在好市多購買成藥會比坊間便宜約40%，因為每一組成藥的數量都很多。但如果要為毛小孩買藥，前往其他零售商店購買會比較划算。斯格伯爾表示，「寵物藥物請到寵物商店購買」。

●禮物卡

雷米瑞茲表示，「好市多的禮物卡一直都有折扣」，包括知名餐廳和活動的折價券，例如畢特咖啡（Peets Coffee）、酷聖石冰淇淋（Cold Stone）、帝王娛樂集團（Regal Cinemas）以及泰迪熊業者Build-a-Bear Workshop。

你可以前往當地零售商店，看看架上有哪些禮物卡正在促銷。雷米瑞茲曾看過甜甜圈業者Krispy Kreme四張一組的禮物卡只賣45美元，原先單張要價15美元；或是標價100美元的太陽馬戲團（ Cirque du Soleil ）票劵，只賣80美元。

●印表機墨水

如果你家中有噴墨印表機，可帶著空的墨水匣前往好市多的照片中心補充墨水，這可省下一大筆錢，價格從7美元起跳，會比購買新的墨水匣「便宜很多」，但要事先確認好市多受理哪些印表機品牌及型號。確認後你就可以安心在好市多購物，讓門市人員把墨水匣填滿，一小時內可取回。

●汽油

斯格伯爾和雷米瑞茲推薦在好市多的加油站加油，儘管價格會視當地狀況和經濟情勢調整，但比起其他汽油業者，好市多仍提供較低價的產品。斯格伯爾說：「有時候，好市多會員加油省下的錢，累積起來會比年費還高。」

●電子產品

好市多並沒有一直販售破盤價的電子產品和家電，斯格伯爾和雷米瑞茲皆同意這一點，不過雷米瑞茲指出，這要取決於你的生活型態，有時候產品福利比價差更重要。「只要你在好市多購買電子產品，就享有該產品的免費技術支援服務，服務項目應有盡有，包括系統設置、保固以及使用該產品時碰到的任何問題。」

好市多也有延長多數商品的保固期限，消費者享有一年保固，期間維修無須額外付費。

CNBC訪談數位購物及零售專家後，列舉十項實用商品。美聯社
CNBC訪談數位購物及零售專家後，列舉十項實用商品。美聯社
分享

好市多嬰兒衛生紙
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

遭押108天！日產前董座2.8億交保 6日獲釋出獄

2019-03-06 16:16

知名漢堡連鎖店In-N-Out提告 控彪馬「得來速」球鞋侵權

2019-03-06 15:53

影╱關了108天 日產前董座高恩付10億日圓獲保

2019-03-06 15:53

有錢也買不到！Bugatti「世界最貴」超跑長這樣

2019-03-06 15:50

南韓人均所得破3萬美元 人民感受不深

2019-03-06 15:38

顛峰期超過9千家！百視達快倒光 全世界僅剩一家

2019-03-06 13:57

闢貿易新戰線？川普放話終止印、土關稅優惠

2019-03-06 13:47

影／比下祖克柏 卡達夏家族小妹凱莉詹娜成最年輕富豪

2019-03-06 13:47

日圓近期乏力 匯銀：3因素長線走升挑戰105價位

2019-03-06 12:38

富豪排行榜出爐！和他們結婚 可以少奮鬥不只十年

2019-03-06 12:13

特斯拉：Model 3遭扣押 解決方案已獲中國海關接受

2019-03-06 11:21

私法正義！亞馬遜司機違停殘障車位 遭路人開槍重傷

2019-03-06 10:27

拘留108天 日產前董座高恩今可望10億保釋

2019-03-06 10:17

股神巴菲特讓位！全球第三富豪換人做 最年輕富豪是她

2019-03-06 09:21

特斯拉難成「汽車界蘋果」 需力爭「汽車界亞馬遜」

2019-03-06 08:44

全球最有價值紙鈔 瑞士法朗千元大鈔大改版

2019-03-06 08:33

川普自稱「關稅人」 反讓美國貿易逆差擴增千億美元

2019-03-06 06:55

貿易談判有無協議 美股七上八下

2019-03-06 05:31

最暢銷多功能壓力鍋 最傳統Pyrex保鮮盒 為何合併？

2019-03-06 04:01

泰國建浮動太陽能電場

2019-03-06 00:19

美歐農貿爭議 恐爆經濟戰

2019-03-06 00:19

菲央行總裁人選爆冷 匯價挫

2019-03-06 00:18

美進口鈦金屬 擬加徵關稅

2019-03-06 00:18

高盛看商品 多頭立場鬆動

2019-03-06 00:18

歐日服務業PMI 報佳音

2019-03-06 00:18

利比亞油田復產 攪亂油市

2019-03-06 00:17

泰國去年經濟成長4.1% 創新高

2019-03-06 00:15

富比世：貝佐斯穩坐世界首富寶座 郭台銘257名

2019-03-05 23:55

川普放話 終止印、土關稅優惠

2019-03-05 23:41

蘋果供應商：玻璃材質摺疊哀鳳 將在幾年內亮相

2019-03-05 23:39

神了！這項AI技術能在扒手動手前偵測到小偷

2019-03-05 23:26

優質油脂食品夯 價格狂飆

2019-03-05 23:21

日吹平價風 百貨女裝專櫃減

2019-03-05 23:18

電商助攻 目標百貨業績衝高

2019-03-05 23:18

泰國未來三年每年需6000名鐵路人才 盼中國協助培育

2019-03-05 21:20

經濟解析╱日圓會繼續處於偏弱格局

2019-03-05 20:27

羅傑斯：北韓是未來20年最大的投資機會

2019-03-05 20:18

中國下修GDP目標 油價應聲下跌

2019-03-05 18:27

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

超悽慘！甜美女星遭爆料 染毒淪落街頭乞討

2019-03-06 10:22

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

2019-03-06 00:56

股神巴菲特讓位！全球第三富豪換人做 最年輕富豪是她

2019-03-06 09:21

六度被擄、兩次逃過斬首 他要和IS戰下去！

2019-03-06 15:07

美國公告 暫停對陸加稅

2019-03-06 00:08

每年700萬人因「它」早死 比戰爭、愛滋還可怕

2019-03-05 23:40

正妹鋼琴家「低胸爆乳彈琴」 兼顧觀眾眼福和耳福

2019-03-06 17:33

「貿易戰停戰期延長」美聲明確認

2019-03-06 01:00

富豪排行榜出爐！和他們結婚 可以少奮鬥不只十年

2019-03-06 12:13

顛峰期超過9千家！百視達快倒光 全世界僅剩一家

2019-03-06 13:57

特斯拉：Model 3遭扣押 解決方案已獲中國海關接受

2019-03-06 11:21

從來不用外國橄欖油的義大利人 為何被迫買進口貨？

2019-03-06 12:11

貿易談判有無協議 美股七上八下

2019-03-06 05:31

分析：川普會在最後一刻從美中貿易談判桌上走開嗎？

2019-03-06 10:01

富比世：貝佐斯穩坐世界首富寶座 郭台銘257名

2019-03-05 23:55

倫敦3大交通樞紐收到炸彈包裹 警方展開反恐調查

2019-03-06 05:34

金正恩還沒踏進國門 北韓就重建東昌里飛彈試驗場

2019-03-06 14:40

最暢銷多功能壓力鍋 最傳統Pyrex保鮮盒 為何合併？

2019-03-06 04:01

全球前30髒空汙城 22個都被這國家包了！

2019-03-05 23:40

沙烏地國王父子失和 國王出訪時突換禁衛隊以策安全

2019-03-06 14:21

驚悚！木板工人啟動機器卻變人肉紙板

2019-03-06 17:08

神蹟再現？教堂慘遭祝融吞噬 聖經和十字架卻完好無損

2019-03-06 20:33

星巴克新品上市！「雲瑪奇朵」讓人喝完飄飄然

2019-03-06 09:41

蘋果供應商：玻璃材質摺疊哀鳳 將在幾年內亮相

2019-03-05 23:39

同事眼中「最聰明的人」 計算機發明人馬瑞曼去世

2019-03-06 09:26

神了！這項AI技術能在扒手動手前偵測到小偷

2019-03-05 23:26

有錢也買不到！Bugatti「世界最貴」超跑長這樣

2019-03-06 15:50

全球最有價值紙鈔 瑞士法朗千元大鈔大改版

2019-03-06 08:33

Hello Kitty進軍好萊塢！45年來首登大螢幕

2019-03-06 08:25

美歐農貿爭議 恐爆經濟戰

2019-03-06 00:19

南韓人均所得破3萬美元 人民感受不深

2019-03-06 15:38

影／車裡有蛇！車主聞狗吠出門查看 驚見巨蛇藏引擎室

2019-03-06 16:00

國際特赦組織：丹麥「充斥縱容性侵者文化」

2019-03-06 18:15

川普前競選顧問史東遭法官下封口令 照樣在社群發文

2019-03-06 03:54

特斯拉難成「汽車界蘋果」 需力爭「汽車界亞馬遜」

2019-03-06 08:44

私法正義！亞馬遜司機違停殘障車位 遭路人開槍重傷

2019-03-06 10:27

CNN：川普硬要給女兒夫婦安全許可 曾施壓幕僚長

2019-03-06 12:40

費德斯坦專欄：川普對中國屈服了嗎？

2019-03-06 07:10

日圓近期乏力 匯銀：3因素長線走升挑戰105價位

2019-03-06 12:38

中國駭取海事軍用機密 鎖定逾27所大學攻擊

2019-03-06 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top