OECD：美中就算達成貿易協議 可能也是「有限的」協議

2019-03-06 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



經濟合作發展組織（OECD）5日再次調降今、明兩年全球經濟成長預測，並警告貿易摩擦和英國脫歐展望不明可能打擊全球商務與企業，歐洲尤其首當其衝。

OECD去年11月已下修全球成長預測，但基於後來歐元區和中國等主要經濟體景氣持續低落、貿易大幅減緩、英脫前途仍未卜，OECD於6日進一步調降世界經濟展望，如今估計2019年世界經濟成長率為3.3%、2020年為3.4%，分別比11月下修0.2和0.1個百分點。

OECD首席經濟學家布恩向華爾街日報表示，即使美中達成貿易協議，也可能只是「有限的」協議，金融市場或許會為之一振，全球經濟卻不太可能因此大幅提升，因為世界兩大經濟體未來的經濟關係仍面臨很大的不確定性。

報告指出：「全球擴張持續失去動力…政策不確定性高、貿易持續緊張，以及企業和消費者信心進一步瓦解，都導致成長減速。」

美國今年成長率下修0.1個百分點至2.6%，較去年成長率2.9%趨緩，但明年預估成長率獲上修0.1個百分點至2.2%。本月出爐的數據顯示，1月個人所得出現逾三年來首次下滑，去年12月消費者支出降幅為2009年來最大，預示今年首季成長將減弱。

中國今年預估成長率也遭OECD下修0.1個百分點至6.2%，明年仍估為6.0%。中國成長已受內需轉弱和美中貿易戰影響。

報告並指出，歐洲政策不確定性仍可觀，例如英脫「若失序脫歐，歐洲經濟體付出的代價將顯著升高」。

歐元區內最大經濟體德國今年的國內生產毛額（GDP）預估成長率也從原估1.6%砍到0.7%，反映這個倚賴出口的經濟體備受全球需求減弱和貿易壁壘升高衝擊。英國今年成長率預測從1.4%下修為0.8%。