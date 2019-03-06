Fed轉鴿後為何美元堅穩不貶？ 專家說是這原因...

2019-03-06 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



儘管美國聯準會（Fed）立場轉鴿，但美元匯率卻未跟著走貶，令不少分析師跌破眼鏡。不過市場研究機構Exante Data分析師指出，只要觀察全球資金流向，就可發現美元是套利交易者青睞的貨幣，是支撐今年來美元匯率依然穩健的一大因素。

Exante Data指出，上述情況和投資人追求收益有關。和歐洲與亞洲收益極低或是負值的資產相比，目前以美元計價的資產依舊更具吸引力。該公司針對全球資產經理人的持有部位分析顯示，這種情況短時間內也不會改變。

Exante旗艦的全球資金流分析產品彙整基金經理人在固定收益與貨幣的持有部位，並顯示資金流集中在哪些標的，這些數據讓Exante的客戶願意花一年6萬美元的費用以了解全球資金流向。

報告顯示，利用購買美元計價資產進行利差交易的相關活動指標在本季竄升至多年來高點，而且就連聯準會主席鮑爾與其他官員表明決定目前暫緩貨幣政策正常化之後，投資人仍維持以美元進行利差交易。所謂利差交易就是投資人借入利率較低的貨幣再買進利率較高的貨幣。

Exante Data創辦人Jens Nordvig表示：「人們正利用美元進行利差交易，因為歐洲投資人在本地能投資、用來累積收益的標的很少。在我們追蹤的全球資金流中肯定能見到這點。它實際上解釋了在聯準會立場大轉變之際，美元持有部位依然增加的原因。」

彭博美元現貨指數今年來變動不大，與此同時資金市場交易員的計價反映市場預估聯準會今年不會升息，明年還可能降息。