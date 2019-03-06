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大幅滑落！專家：下個十年中國經濟成長率僅剩2%

2019-03-06 18:03經濟日報 記者陳律安╱即時報導

凱投宏觀公司表示，中國雖然經濟成長已經趨緩，但在新興經濟體中表現仍名列前茅，不過如今這一切將劃下句點。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯預料，中國經濟成長率將從今年的6.0%至6.5%，至下個十年滑落到僅2%。

威廉斯2日於新加坡的凱投宏觀年會向CNBC表示：「中國作為新興市場表現傑出者的時期將告終」，而預估的2%經濟成長率，與國際貨幣基金（IMF）下個十年預估的5%至6%有相當大的落差。

與會講者指出，中國這世界第二大經濟體有幾項風險，包括債務問題、勞動力下滑，以及生產動能愈趨減弱。

凱投宏觀資深中國經濟學家伊凡斯普瑞查說，中國的債務問題不會消失，且真正的問題出在公司債及家庭債務，不是政府債務，而債務水準上揚與借款操作不佳有關，「決策者嘗試將借款由國營企業轉至民營企業，但結果並不盡如人意」。

伊凡斯普瑞查也注意到，數據顯示國營企業資本支出較幾年前高，「隨著中國經濟成長趨緩，償債難度也升高」。

他說，為了購地而舉債最多的房地產開發商，存在著真實風險。

有些經濟學者指出，北京今年可能會透過更多刺激措施提振經濟，但威廉斯警告，中國目前的「主要逆風」為影子銀行監管趨緊。影子銀行為傳統銀行業之外的融資管道。

除了債務問題外，威廉斯說支撐中國經濟成長的主要動能也在消失，比如70年代一胎化政策導致的勞動力下滑，以及生產力動能減弱。

凱投宏觀1月報告指出，勞動力萎縮可能在2030年前使國內生產毛額（GDP）下降約0.5%。而中國現在勞動人口每年減少約0.2%，去年僅1,500萬新生兒，年降12%，與三年前的官方預期相比少了近三分之一。中國從2015年起開放二胎。

威廉斯指出，真正拖累中國的是生產力成長大幅減弱。新興市場多仰賴出口提振生產力，但中國出口市場已非常龐大，需要更多內部成長來趨動生產力，「想要提升生產力的唯一方法，如果不靠更多建設和投資的話，就必須提升勞工生產力，這意味著企業必須轉向科技業」。

未來中國經濟成長將大幅下滑。（圖／路透）
未來中國經濟成長將大幅下滑。（圖／路透）
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