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遭押108天！日產前董座2.8億交保 6日獲釋出獄

2019-03-06 16:16聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

在繳交近900萬美元（約台幣2.8億元）的保釋金後，日產前董座戈恩（Carlos Ghosn）在6日下午獲釋。日本東京法院5日批准戈恩提出的第3次保釋申請。

今年64歲的戈恩在去年11月19日遭日本逮捕。

戈恩（中）在6日下午離開監獄。法新社
戈恩（中）在6日下午離開監獄。法新社
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