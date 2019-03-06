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知名漢堡連鎖店In-N-Out提告 控彪馬「得來速」球鞋侵權

2019-03-06 15:53世界日報 編譯組╱綜合電

知名漢堡連鎖店In-N-Out日前對運動用品公司彪馬（Puma）提出商標侵權訴訟，稱彪馬在沒有獲得其同意的情況下，推出抄襲其商標元素的新球鞋。

彪馬推出的「得來速」新球鞋（Cali-0 Drive-Thru）是由該公司和街頭服飾設計家薛曼（Mike Cherman）合作設計。In-N-Out表示，彪馬使用In-N-Out聯邦註冊的棕櫚樹標誌，和類似其商標與制服的紅黃色來設計這款球鞋。

得來速球鞋2月上市時，彪馬在Instagram上推出三支以漢堡為主題的宣傳影片，向加州的漢堡文化致敬。

In-N-Out在法院文件中表示，彪馬在宣傳球鞋時，刻意與漢堡和其他與漢堡有關的元素做連結，而漢堡正是In-N-Out最主要的產品，這個宣傳手法讓消費者產生誤解，以為In-N-Out和彪馬的得來速球鞋有合作關係。

In-N-Out要求彪馬停止生產得來速球鞋，以及一切相關廣告。除了要求彪馬賠償損失，In-N-Out還要求彪馬交出與銷售這款球鞋獲得的利潤。

In-N-Out行政副總裁溫辛格（Arnie Wensinger）在聲明中說：「彪馬與薛曼為了一己私利，刻意透過使用In-N-Out的商標來混淆消費者視聽，創造我們的商標和制服可以任公眾使用的錯誤印象。」

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