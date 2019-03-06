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中山大學設立科研中心 助斯里蘭卡保護物種

2019-03-06 15:26中央社 新德里6日專電

中山大學研究團隊日前在斯里蘭卡正式設立「台斯環境變遷海外科研中心」，並在當地對紅樹林溼地與潟湖進行採樣，協助斯里蘭卡分析植物遺傳條碼，保護物種與生物資源。

駐印度代表處科技組長陳和賢今天告訴中央社記者，在科技部新南向政策補助下，中山大學研發長周明奇帶領海洋生物相關領域教授及研究人員等共11人，2月25日於駐印度代表田中光等人見證下，在斯里蘭卡斯里賈亞瓦德納普拉科特大學（University of SriJayewardenepura, USJP）成立「台斯環境變遷海外科研中心」。

在科研中心開幕後，中山大學海洋科學院副院長洪慶章所率研究團隊繼續留在斯里蘭卡進行研究，到以紅樹林生態為主的奈哥波（Negomba）潟湖，從河口、溼地延伸到近海灣地區採集生物樣本，就紅樹林溼地的碳動力學進行36小時變化觀察，了解潟湖中二氧化碳分壓的變化。

中山大學研究團隊也在近5個小時的船程中，在當地採集到在東南亞和南亞溼地生長，可作為棕糖原料、泰國傳統甜點原料和發酵酒精飲料的水椰子（Nypafruticans）共11單株，中山大學生物系主任江友中將與斯里蘭卡魯胡納大學（University of Ruhuna）合作，就此物種地理親緣、族群與未來選種等做相關研究。

中山大學海洋生物科技暨資源學系主任廖志中等人，也在斯里蘭卡紅樹林區進行微生物及土壤樣本採集，將後續進行微生物分布分析及菌株分離培養，再與台灣淡水、四草等地紅樹林的微生物進行比較，準備開發具特定活性作用的紅樹林菌株。

江友中等研究團隊也受邀到斯里蘭卡醫療管理院所舉辦的醫療保健研討會，與斯里蘭卡衛生與本土醫藥部部長塞納拉特尼（Rajitha Senaratne）會面，雙方探討由中山大學協助，對斯里蘭卡植物遺傳條碼進行分析，將可協助斯里蘭卡防止其他國家對當地植物進行生物剽竊，保護當地生物資源。

研究團隊已於2日結束所有斯里蘭卡研究工作，返台進行後續研究。

陳和賢說，近來在全球暖化、海洋酸化及環境變遷等因素下，台灣與斯里蘭卡豐富的海洋生物資源與海洋生態所受到的衝擊，逐漸成為重要的研究課題，相信在「台斯環境變遷海外科研中心」設立後，相關研究成果將可提供台斯在全球環境變遷中的因應之道，且相互合作與借鏡。

斯里蘭卡中山大學紅樹林
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