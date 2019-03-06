全球央行轉趨謹慎 熱錢湧入中、俄等新興市場

2019-03-06 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



全球股市重挫，投資人拋售股指之後僅數個月，市場的風險胃納已再次升高。數據顯示，在全球央行政策轉趨謹慎之際，熱錢正以一年來最快的速度湧入新興市場。

全球央行的立場改變，加上對全球貿易的疑慮緩解，促使投資組合經理人大舉投資中國股市、智利披索等資產，追求較高報酬。國際金融協會（IIF）的資料顯示，今年以來累計已有860億美元投入新興市場股市和債市，比2018年後九個月的總和還高，也提振MSCI新興市場指數從去年的低點上揚近13%。

美中有望達成貿易協議的展望，已推升上海綜合指數今年上漲逾22%。一度重貶的俄羅斯盧布也開始回升，由於外匯市場平靜，投資人貸入低收益的先進國家貨幣，投入高收益的新興市場資產。

iShares MSCI核心新興市場ETF是今年以來最受歡迎的一檔指數股票型基金，共已募得逾50億美元。包括這檔ETF，2019年湧入最多新資金的ETF前11名裡，共有四檔是新興市場ETF。

此外，孤立已久的烏茲別克，今年2月發行主權債後，輕易達成募資10億美元目標，投資人的認購量高達發行量的八倍。追蹤國際債券基金的iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF今年以來湧入近25億美元資金，主因投資人預期先進發達國家將繼續維持低利率，轉向海外尋求更高的收益。

投資人追逐可能大幅震盪的新興市場資產，反映市場對風險的容忍度，已和2018年年底不同；當時許多投資者擔心美國聯準會（Fed）加息步伐過快將抑制經濟成長。