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人民幣既是亞幣最強 美中協議納入匯率條款的意義是…

2019-03-06 14:19經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國和中國正逐步接近化解在匯率問題上糾纏近20年的歧異，如今只剩下的一個疑問：人民幣條款究竟有多大意義？

兩國的貿易協議可望將納入中方維持人民幣穩定的條款，美國總統川普也開始將注意力轉向了強勢美元。

在上周六一場長達兩小時且脫稿的演講中，川普的矛頭對準聯準會（Fed）主席鮑爾，說他「喜歡升息」。儘管匯率政策由財政部長制定，但川普直指鮑爾是一位「喜歡非常強勢美元的先生」。

對中國而言，美元可能走弱，會導致人民幣走強，如此一來會迫使官員在經濟放緩之際阻升人民幣，但這麼做又可能招致川普的抨擊。川普競選期間即不斷指責中國透過人民幣貶值來增加出口。

卡內基國際和平基金會負責研究的副總裁Douglas Paal說：「因為即將面臨選舉，川普希望美元匯率保持在較低水平，以抵消其預算和Fed政策帶來的升值效應。」「但是如果你要問他為什麼，他可能會拿人民幣做藉口。」

三菱日聯銀行的全球市場研究東亞主管陳仲華（Cliff Tan）指出，鑒於中國國內經濟放緩，以及上世紀80年代廣場協議等匯率協議的教訓，要讓人民幣保持穩定恐非易事。

他說：「我們仍然認為，經濟疲軟和信貸問題應該會使人民幣在今年內走弱。」

昨天，中國政府在提交全國人大會議的工作報告中，承諾保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，同時加強人民幣匯率彈性。

考慮到資本外流的風險以及貨幣貶值可能引發的市場不穩定，這符合中國自身的利益。然而不甚確定的是，在與美國達成的貿易協議中，中國願意讓出多少對人民幣匯率的主權。

西太平洋銀行的亞洲宏觀策略主管張淑嫻（Frances Cheung）說：「在我們看來，中國接受任何明確的條款來規定美元兌人民幣匯率的區間或者接受有力的監管程序，都是不切實際的。」她在周二報告中寫道。「嚴格的匯率政策將對多年來中國進行的匯率機制改革以及資本市場開放產生廣泛影響。」

今年迄今人民幣兌美元飆升2.4%，是亞洲表現最佳的貨幣，人民幣兌一籃子貨幣也升至去年7月以來的最高位。這與2018年的情況相去甚遠，由於擔心貿易戰以及央行的貨幣寬鬆政策，去年人民幣跌幅超過5%。

美國貿易代表賴海哲上周表示，匯率協議可能會要求中國不得藉由人民幣貶值來獲得競爭優勢，但他也指出，雙方尚未達成最終協議。這有別於財長米努勤的說法，米努勤曾宣稱美中兩國已達成「有史以來最強有力的匯率協議之一」。

近年來，美國在簽署的貿易協議中越來越多地寫入匯率條款。歐巴馬政府當初在與日本和其他10個經濟體談判跨太平洋夥伴關係協定(TPP)曾堅持要納入不參與競爭性貨幣貶值的承諾。川普政府在重新協商北美自由貿易協定(Nafta)時也堅持要寫入類似內容。

彭博分析，這些條款充其量只有象徵意義，發揮不了實際作用。而美國政府也有過不願意按照川普的話採取行動的先例。在2016年競選期間，川普曾承諾要正式將中國列為匯率操縱國並採取強硬措施。然而，在擔任總統兩年來，美國財政部一直拒絕落實這個威脅。

彭博分析，人民幣條款充其量只有象徵意義，發揮不了實際作用。路透
彭博分析，人民幣條款充其量只有象徵意義，發揮不了實際作用。路透
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人民幣今年來在亞幣表現最強。圖／擷自彭博
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