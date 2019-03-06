影／比下祖克柏 卡達夏家族小妹凱莉詹娜成最年輕富豪

2019-03-06 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國《富比士》（Forbes）雜誌5日公布2019年全球億萬富豪（Billionaire）榜，話題名媛卡達夏家族的小妹凱莉詹娜（Kylie Jenner）正式進入「10億美元俱樂部」，打破臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）締造的紀錄，成為最年輕的白手起家億萬富豪。

今年僅21歲的凱莉詹娜，在2015年創辦化妝品公司「Kylie Cosmetics」，一開始只有唇膏產品，後來迅速擴張業務範圍。她善用網路社群做品牌行銷，一步步建立自己的美妝帝國。「Kylie Cosmetics」去年營收增長9%，高達3.6億美元（約111億新台幣），市值保守估計至少有9億美元（約280億新台幣）。

《富比士》指出，凱莉詹娜財富多來自於自創化妝品品牌，且其中並未有包括家族資產，再加上其他收入，讓她的身家成功突破10億美元門檻，打破祖克柏23歲創下的「最年輕白手起家富豪」紀錄。

凱莉詹娜告訴《富比士》，沒有任何預期，也沒有預測未來，但上榜的確感覺很好，是對她努力的一種肯定。

《富比士》2018年就曾邀請凱莉詹娜登上封面，預測她將成為「最年輕白手起家富豪」，引發爭議。網友直指她含著金湯匙出生，10歲起靠著家族真人秀「與卡達夏同行」（Keeping Up with the Kardashians）走紅，擁有一般人無可比擬的資源，質疑她到底算不算美國傳統定義的「白手起家」（Self-made）。

美國數位字典「Dictonary.com」跟風上推特，就「白手起家」提出專業註釋，指「Self-made」一詞係指人生在沒有受到幫助的情況下獲得成功。不少人指責《富比士》亂下標，讓外界誤解「白手起家」一詞真正涵義。

也有網友認為，凱莉詹娜憑自己的本事，將名氣化為億萬美元財富，批評者其實不用那麼惡毒苛責。卡達夏家族成員也團結一致力挺，指凱莉詹娜憑一己之力打造出美妝帝國，說是「白手起家」也實至名歸。