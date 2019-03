影/比下祖克柏 卡達夏家族小妹凱莉詹娜成最年輕富豪

美國《富比士》(Forbes)雜誌5日公布2019年全球億萬富豪(Billionaire)榜,話題名媛卡達夏家族的小妹凱莉詹娜(Kylie Jenner)正式進入「10億美元俱樂部」,打破臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)締造的紀錄,成為最年輕的白手起家億萬富豪。

今年僅21歲的凱莉詹娜,在2015年創辦化妝品公司「Kylie Cosmetics」,一開始只有唇膏產品,後來迅速擴張業務範圍。她善用網路社群做品牌行銷,一步步建立自己的美妝帝國。「Kylie Cosmetics」去年營收增長9%,高達3.6億美元(約111億新台幣),市值保守估計至少有9億美元(約280億新台幣)。

《富比士》指出,凱莉詹娜財富多來自於自創化妝品品牌,且其中並未有包括家族資產,再加上其他收入,讓她的身家成功突破10億美元門檻,打破祖克柏23歲創下的「最年輕白手起家富豪」紀錄。

凱莉詹娜告訴《富比士》,沒有任何預期,也沒有預測未來,但上榜的確感覺很好,是對她努力的一種肯定。

《富比士》2018年就曾邀請凱莉詹娜登上封面,預測她將成為「最年輕白手起家富豪」,引發爭議。網友直指她含著金湯匙出生,10歲起靠著家族真人秀「與卡達夏同行」(Keeping Up with the Kardashians)走紅,擁有一般人無可比擬的資源,質疑她到底算不算美國傳統定義的「白手起家」(Self-made)。

美國數位字典「Dictonary.com」跟風上推特,就「白手起家」提出專業註釋,指「Self-made」一詞係指人生在沒有受到幫助的情況下獲得成功。不少人指責《富比士》亂下標,讓外界誤解「白手起家」一詞真正涵義。

也有網友認為,凱莉詹娜憑自己的本事,將名氣化為億萬美元財富,批評者其實不用那麼惡毒苛責。卡達夏家族成員也團結一致力挺,指凱莉詹娜憑一己之力打造出美妝帝國,說是「白手起家」也實至名歸。