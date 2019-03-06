闢貿易新戰線？川普放話終止印、土關稅優惠

2019-03-06 13:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合5日電



美國總統川普4日宣布，他有意結束給印度的貿易優惠待遇，因為印度未能讓美國確信能提供公平合理的市場准入；印度政府消息人士5日表示，印度希望這不會帶來貿易障礙，並說優惠貿易待遇對印度帶來的「實際利益」一年僅2.5億美元。

川普4日知會國會：「本人有意不再將開發中國家印度提名為美國普遍優惠關稅制度（GSP）受惠國。」川普解釋，在美國和印度密集接觸後，他認定，印度無法保證能夠提供美國公平合理的市場准入。

印度表示，美國這項舉動只會造成「極小的經濟影響」。一位匿名消息人士5日在印度貿易部召開新聞簡報會前說：「普遍性優惠關稅制度具有的象徵性策略關係，大於實質價值。」

美國有意終止印度貿易優惠地位並不讓人意外。川普近幾個月不斷指控印度利用這項計畫，使得印度2017年有56億美元產品可以零關稅出口到美國。

川普2日在保守派政治行動大會演說時曾說：「印度是個高關稅國，當我們把機車運到印度，他們徵收100%的關稅，但印度把機車運來美國，我們半毛錢也沒收。」川普強調，他希望對印度這些免關稅商品開始課稅。

美國在1970年代開始實施貿易優惠待遇計畫，有條件讓貧窮國家部分商品免關稅銷往美國，以協助這些國家發展經濟。印度是美國這項計畫最大的受惠者。

BBC說，美國如今將降低貿易赤字、打擊不公平貿易列為優先要務，印度如今已是全球第五大經濟體，和英國不相上下，因此美國有此舉動。

對土國出口影響有限

川普4日在另一封信告訴國會，根據土耳其經濟發展程度，土國不再是開發中國家，因此也將取消土國的貿易優惠待遇。不過土國GSP資格遭到取消，對於該國出口影響也有限。美國官方數據顯示，美國在2017年向土國進口16.6億美元商品，至於該年土國全球出口總額則高達1570億美元。

川普知會國會後，60天後可撤銷印度、土耳其的優惠待遇。如果兩國能化解川普的疑慮，川普可改變主意。