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私法正義！亞馬遜司機違停殘障車位 遭路人開槍重傷

2019-03-06 10:27聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國密蘇里州一名亞馬遜送貨司機日前違停殘障車位，一名高齡男子看見後上前與他理論，兩人爭論後，司機準備轉身離去時，遭該名男子從背後開槍射傷，緊急送醫後，目前尚未脫離險境。

聖查爾斯警方威爾金森（Tom Wilkison）說，該名21歲司機5日被送往醫院時傷勢嚴重，目前背部傷口狀況趨於穩定。

據當地媒體報導，事發當時一名65歲男子拿出手機拍下送貨司機的違停行為，兩人不久後發生爭執，高齡男子在過程中不慎跌倒，後來趁貨車司機轉身離開時開槍。目前尚不清楚這名男子是否患有殘疾。

亞馬遜在聲明中表示，此事件相當「可怕」。

亞馬遜logo。路透
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