不是鈀金！ 這種貴金屬曾飆破1萬美元 站上9年高點

2019-03-06 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



鈀金並非2019年唯一飆漲的貴金屬，它的姊妹金屬「銠」（rhodium）雖然知名度沒那麼高，但價格已站上九年高點，10年前甚至曾飆破每英兩1萬美元。

鈀金和銠金的需求升高，主因汽車製造商正在捨棄柴油引擎，使汽油車觸媒轉換器對這些貴金屬的需求大增。鈀金今價格年以來已躍升21%，締造紀錄新高，銠金則已攀升18%。

銠可以耐高溫，移除汽車廢棄中氮氧化物的效果優於白金系金屬（PGM）其他成員，比白金更容易取代鈀金；Macquarie Group的貴金屬策略師Matthew Turner表示，銠金有如「渦輪增壓版的鈀金」。銠金為銀白色元素，名稱源自希臘語，意為「玫瑰」。

Matthew Turner說：「鈀金價格飆漲，使銠金受惠；投資人的信心增強，認為鈀金的漲勢來自實質的基本面，是真實的汽車產業題材。」

銠金價格上揚，主要受益者為南非的白金礦商。銠金是生產白金時的副產品，鈀金飆漲帶動銠金價格上揚，Impala Platinum Holdings和Anglo American Platinum等公司的獲利也隨之升高。