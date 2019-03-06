特斯拉難成「汽車界蘋果」 需力爭「汽車界亞馬遜」

2019-03-06 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



巴克萊銀行股市分析師Brian A. Johnson表示，投資人該捨棄特斯拉電動車會是「汽車界蘋果」的念頭了。

Johnson指出，過去有許多人認為，特斯拉之於汽車產業，可能有如蘋果公司對行動電話的衝擊；然而，特斯拉已出現「很不iPhone」的策略，包括3萬5000美元的平價車款、只在網路上銷售。

許多投資人對特斯拉的展望仍持樂觀看法，但隨著特斯拉的策略轉變，Johnson已把特斯拉股價的目標價由每股210元大幅調降至192美元，約比周一的收盤價低30%，並維持「減碼」的評級。

Johnson表示：「以往看好特斯拉的論點，將其稱為下一家蘋果，銷售價格遠高於競爭對手、高利潤的產品，而且還有獨特的品牌辨識度。然而，近來的降價和關閉門市策略，已衝擊這種看法。」

特斯拉執行長馬斯克在2月28日宣布降價、關閉門市，未來只在網路上販售電動車；消息公布後，，公司股價迄今挫跌14%。

Johnson認為，特斯拉的利多前景，繫於是否能轉型為另一家科技大廠，也就是成為「汽車界的亞馬遜」，讓Model 3能夠複製當年福斯汽車T型車款的銷售傳奇。也就是說，無論是電動車本身或者網路銷售，特斯拉都必須在成本和科技下功夫，以產生市場區隔化，擴大市占率。

他還表示，低價策略或許能讓特斯拉更有能力衝擊大眾車款市場，但這同時也代表「利潤顯著下滑」，勢必影響特斯拉的長期獲利計畫和股票價值。