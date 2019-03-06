油價持平 金價持續下滑 投資人緊盯美中貿易談判

2019-03-06 07:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二持平，因市場預期美中最快本月可達成貿易協議。美國經濟數據優於預期，金價跌至逾五周低點。

布蘭特原油期貨上漲0.19美元或0.29%，結算價報每桶65.86美元；西德州原油期貨下跌0.03美元或0.05%，結算價報每桶56.56美元。

投資者人正密切觀望美中貿易談判進展，以及石油輸出國組織（OPEC）主導的減產努力；此外，利比亞最大油田恢復運營、以及中國需求轉弱的前景，都是投資人評估的因素。

RJO Futures高級大宗商品策略師Phillip Streible表示：「油市仍在等待美中兩國達成協議。」

OPEC及其盟友的減產行動支撐原油價格；俄羅斯周一表示，本月將加快減產步伐。OPEC消息人士本周表示，該組織可能延長減產協議期限。

金價周二跌至逾五周來最低水準，因美國房市數據優於預期，且美國公債殖利率上揚，推升美元。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,285.57美元。美國黃金期貨收跌0.2%，報每英兩1,284.7美元。

Dillon Gage metals負責投資服務的執行副總裁Walter Pehowich表示：「美中貿易協定似乎即將達成，而英國脫歐似乎正往積極方向發展；因此，投資人正在退出金屬市場，把資金轉至股市。如果達成貿易協議，股市可望走高，那時黃金的牛市就結束。」