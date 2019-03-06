奇異公司電力事業持續虧損 集團現金流今年轉負

2019-03-06 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



奇異公司（GE）周二表示，由於電力事業持續虧損，集團無法在短期內轉虧為盈，今年的現金流為負；消息傳出後，奇異股價一度重挫逾5%，收跌4.7%。

奇異執行長卡普（Larry Culp）表示：「電力事業持續虧損，去年損失27億美元自由現金流，今年可能更多，這種情勢需要數年才能扭轉，必須一步一步來，我不想用任何方式加以美化。」

奇異股價跌破10美元，周二收在美股9.89美元，且創下三個多月來最大盤中單日跌幅，市值縮水40億美元。