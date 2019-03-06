費德斯坦專欄：川普對中國屈服了嗎？

2019-03-06 07:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



最近的發展開始看起來像是美國總統川普在美中貿易衝突對中國屈服。若雙方未達成協議，美國威脅要在3月2日將2000億中國產品的進口關稅從10％提高到25％， 但如今川普已以談判取得進展為由，將這個期限不定期押後。

看在旁觀者的眼裡，目前的發展是公平有餘、進展不足。 需要解決的最重要問題不是美國對中國的巨額貿易逆差，而是中國正在竊取美國公司的技術，並且用以幫助中國企業與其他國家的企業競爭。

中國透過兩種途徑取得技術，首先，想要在中國做生意的美國企業必須與中國本地的公司合作，並與這家公司分享技術。 世界貿易組織（WTO）的規則明確禁止強制性技術分享。但中國自2001年加入WTO以來一直對此規則視若無睹，並且謊稱美國企業自願同意分享技術，因為他們想活躍於中國。

其次，中國利用網際網路進入美國企業的電腦系統並竊取技術和藍圖。中國國家主席習近平在2015年與當時的美國總統歐巴馬達成協議，承諾中國政府將停止這類行為。 但在暫時減少後，這類網絡偷竊行為又捲土重來，想必是因為中國的國有企業和其他公司有能力入侵美國企業的電腦系統。

儘管川普樂觀看待談判的進展，卻未暗示中國人同意停止竊取技術。 反之，中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴強調，中國將透過購買美國大豆和天然氣來減少美國對中國的貿易逆差。美國對中國貿易逆差急劇減少，將使川普宣稱獲勝，並於未來幾月在佛羅里達州的海湖山莊會見習近平時給他一些東西慶祝。

美國對中國貿易逆差急劇減少，確實可以大肆吹噓一番，中國年復一年成為對美最大的貿易順差國。 2017年美國對中國的貿易逆差為3,750億美元，占美國貿易逆差總額的三分之二。 因此，中國人很聰明地提出購買足夠的美國商品以減少這種非常顯而易見的貿易失衡。

儘管這種做法會減少雙邊貿易逆差，但對美國的貿易逆差總額沒有影響。 隨便一位經濟系的學生都知道，貿易逆差反映的事實是：一個國家選擇消費多於生 產。只要這個國家的消費高於生產，就須從世界其他地方進口產品以彌補這項差距。

如果中國購買的東西確實足以減少雙邊貿易逆差，美國最終還是會從其他國家進口更多的產品，或者減少對其他國家的出口。 除非美國藉由增加儲蓄來減少總需求，否則美國的貿易逆差總額不會下降。這是美國決策官員的事，不是中國能為美國做的事情。

美國財政部長米努勤著重於另一個基本上無關緊要的中國提議：承諾阻止人民幣對美元貶值。雖然人民幣走強會使中國商品對美國買家的吸引力降低，從而減少雙邊貿易逆差，但不會減少美國的全球貿易失衡。

此外，儘管人民幣兌美元的匯率每年都不同，但變動一直很小。目前美元兌人民幣約為6.7元，一年前是6.3元，兩年前則為6.9元，十年前（2009年2月）的價位為6.8元。 簡言之，若中國同意穩定人民幣兌美元匯價，根本沒啥好慶祝的。