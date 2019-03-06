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川普自稱「關稅人」 反讓美國貿易逆差擴增千億美元

2019-03-06 06:55經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

自稱「關稅人」的美國總統川普，如今也可改口稱自己是「千億人」。

如果過去一年的趨勢不變，經濟學家的預測也無誤，美國周三公布商品和服務貿易逆差將突破6,000億美元。這表示，川普總統上任以來美國的貿易缺口擴大超過1,000億美元。

換句話說，按照川普自己的標準，美國現在比2016年底（他上任之前）還差20%。

經濟學家不喜歡過多關注美國的貿易平衡。總的來說，它是一個會計指標，通常與經濟健康狀況走勢相反。

美國歷史上最大一次貿易逆差縮減是2009年，當時由於經濟衰退進而導致美國進口需求下降 —導致貿易逆差一年內減少超過3,000億美元。（因此次下降，美國總體貿易逆差在歐巴馬總統8年任期內減少超過2,000億美元。）

前布希總統的經濟顧問委員會貿易顧問Phil Levy說。「經濟學家說‘這方面得分真不是好事’，這是主要原因，」「這不是偶然的。當經濟蓬勃發展時，我們會消費更多進口。」

雖然名曰「貿易逆差」，但往往與貿易政策關係不大，更多與宏觀經濟政策有關。

自1975年以來持續貿易逆差，主要長期反映美國低儲蓄率與美國扮演投資目的地的吸引力之間的差距，而這又部分因為美元身為世界準備貨幣的地位。這反過來導致美元走強，而美元走強本身會降低進口的實際成本、提高美國商品在海外市場的當地貨幣價格，更加助長貿易逆差。

2018年前11個月，美國商品和服務貿易逆差比2017年同期增加520億美元，增幅約10%。如果周三發布的12月數據中延續這種走勢 ，接受彭博調查的經濟學家預測 — 2018年逆差將擴大到約6,100億美元。2016年為逆差5,020億美元。

川普任內貿易逆差激增的直接因素，是他推動國會減稅所導致的財政擴張和由此帶來的美元升值，部分原因是財政擴張幫助帶來的經濟走強。

川普的支持者堅稱，川普透過與中國和其他貿易夥伴的貿易談判來解決這個問題。他們還指出，川普重談Nafta將有助於從長遠角度減少美國的貿易逆差。

但川普的貿易政策也對2018年貿易逆差的成長做出了重大貢獻。他的關稅威脅和隨後對中國輸美商品加徵關稅，導致進口商急急忙忙趕在新關稅之前採購。中國的報復性關稅也打擊了美國的主要農產品出口，比如黃豆。

此外，他對中國、歐盟等貿易夥伴的攻擊和關稅威脅也導致了這些經濟體放緩，降低了美國商品的需求。

川普頭兩年任內 美國貿易逆差不減反增 邁向6,000億美元大關。圖／擷自彭博
川普頭兩年任內 美國貿易逆差不減反增 邁向6,000億美元大關。圖／擷自彭博
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