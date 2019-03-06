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美股小幅收跌 市場觀望美中貿易進展

2019-03-06 06:55經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二小幅收跌，房屋銷售和服務業數據強勁，抵銷奇異公司（GE）挫跌；投資人觀望美中貿易談判進展之際，美股漲勢暫歇。

道瓊工業指數收跌13.02點或0.05%，至25,806.63點；標普500指數收跌3.16點或0.11%，至2,789.65點；那斯達克指數收跌1.21點或0.02%，至7,576.36點。

美國務卿龐培歐周二表示，若美中貿易協議不完美，總統川普將予以拒絕，但美國仍將繼續努力進行磋商。對美中貿易談判以及美國聯準會（Fed）放慢升息步伐的樂觀情緒，今年來扶助標普500指數上漲11%。但目前美中貿易協議缺乏進展，投資人正在觀望。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示：「市場已消化了許多利多，投資人需要看到後續行動，了解美中貿易協議的細節，他們需要更多的保證，Fed不會再次改變軌道。」

Cherry Lane的合夥人Rick Meckler說：「投資者目前不急於向市場投入大量新資金，除非他們看件一些有助未來市場進一步上漲的事件發生。」

標普500指數的11個板塊中，通訊服務類股領漲，工業類股跌幅最大。非必需消費品漲0.2%，科爾百貨上漲7.3%，目標百貨漲4.6%，兩家公司的財測均優於市場預期。

奇異公司重挫4.7%，拖累標普500指數。該集團預計今年其工業事業凈現金將為負，令投資人意外。

投資人正在觀望美中貿易談判進展，美股周二小幅下跌。 路透
投資人正在觀望美中貿易談判進展，美股周二小幅下跌。 路透
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