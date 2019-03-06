貿易談判有無協議 美股七上八下

2019-03-06 05:31 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



美中貿易談判多日來持續影響美股走勢。（記者張大仁／攝影） 分享 facebook

由於投資人權衡中國與美國之間正在進行的貿易談判，以及「目標百貨公司」(Target)的強勁財報，美國股市終日平盤起伏。

由於Walgreens Boots Alliance股價下跌超過2%，道瓊工業平均指數下跌13.02點或0.05%收2萬5806.63點。史坦普500指數下跌3.16點或0.11%收2789.65點，那斯達克綜合指數微跌1.21點或0.02%收7576.36點。

美國國務卿龐培歐表示，他認為華盛頓和北京正處於達成結束貿易衝突的協議的「風口浪尖」。

消息人士指出，美中貿易談判處於「最後階段」，本月底在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行的峰會可能會完成協議。

Northern Trust Wealth Management訊息長尼克森(Katie Nixon)在報告中說，「看來兩國間的貿易協議正在取得進展，」「無論是協議或達成協議的共識都應該是好消息，並且會降低緊張局勢升級的風險可能。對於企業而言，許多財報電話會議上都指出這個問題是不確定性的來源，並可能導致更加謹慎的展望，因此任何解決方案的跡象都將受到歡迎。」

美國投資人一直在密切關注與中國的貿易談判，因為他們評估達成協議或未達協議是否會影響企業獲利。

【中央社／紐約5日綜合外電報導】

由於投資人正在美中貿易談判和美國經濟前景中尋找線索，華爾街股市今天似乎失去方向，以小跌作收。

道瓊工業指數小跌13.02點或0.05%，以25806.63點作收。

標準普爾指數小跌3.16點或0.11%，收在2789.65點。

科技股那斯達克指數小跌1.21點或0.02%，收7576.36點。