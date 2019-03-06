最暢銷多功能壓力鍋 最傳統Pyrex保鮮盒 為何合併？

2019-03-06 04:01 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



全美最受歡迎的廚房好幫手Instant Pot，4日被生產廚房容器用品的Pyrex收購。 (Dreamstime) 分享 facebook 生產廚房容器用品的Pyrex宣布收購全美最受歡迎的廚房好幫手Instant Pot。(取自Pyrex官網) 分享 facebook

製造Pyrex炊具和Instant Pot壓力鍋的公司正在合併，意味著一家百年歷史的廚具和一個問世才10年的流行廚具即將共同組建一家企業。

Corelle的歷史可追溯至1915年。它生產Pyrex、SnapWare和CorningWare品牌的玻璃烤盤、量杯、盤子和保鮮盒。特別是Pyrex品牌已成家喻戶曉的品牌，是全球廚房中必備器具。

Instant Pot是一款多功能壓力鍋，除了其他功能外，還可以快炒、慢煮、製作優格和蛋糕。它在過去幾年中備受推崇，成為亞馬遜上最暢銷的第三方品牌，並在社群媒體上擁有龐大的粉絲。

當Instant Pot被收購的交易完成時，它們將全部納入Cornell Capital旗下，該公司於2017年收購Corelle。Corelle CEO威爾克斯(Ken Wilkes)將成為新公司的CEO，而Instant Pot創始人Robert Wang將擔任該公司的創新長。

Wang表示，Corelle的國際影響力以及行銷和供應鏈專業知識將協助Instant Pot開拓新市場。約20%的美國家庭裡都擁有一台Instant Pot。

Cornell Capital沒有披露該交易的財務條款，但「華爾街日報」報導這項合併案價值20億元。Corelle是一家規模更大的公司，在全球擁有3000名員工；Instant Brands只有數十人。但Instant Brands可能更有價值。在Cornell Capital收購Corelle前，該公司由GP Investments Acquisition Corp擁有，該公司2016年指稱Corelle價值5億6600萬元。

Corelle最初是玻璃製造商康寧的一部分。該公司於1909年開發了一種用於火車燈罩的耐高溫玻璃，康寧稱之為Nonex。康寧之後開始發明其他用途。

Robert Wang於2009年開始與兩位加拿大技術資深人士合作開發Instant Pot。經過18個月的研究和大量的反覆試驗，Instant Brands發布了其五合一Instant Pot。這是一個壓力鍋/慢燉鍋/電飯鍋/蒸鍋和保溫功能的組合。

Instant Pot立刻廣受歡迎，為Wang＆Co提供了足夠的資金來改善這款設備的設計和功能。2012年，該公司開發出一款六合一程式壓力鍋。現在，該公司生產支持藍牙的Instant Pots，可以無線連接到客戶手機。

六合一Instant Pot成為亞馬遜上的暢銷產品。而且，Instant Pot Duo成為亞馬遜網站上全類別中最暢銷的產品。該公司的臉書粉絲專頁擁有近200萬粉絲。