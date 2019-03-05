神了！這項AI技術能在扒手動手前偵測到小偷

2019-03-05 23:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



日本新創企業Vaak已研發出一套人工智慧（AI）軟體，可透過監視鏡頭偵測坐立不安、心神不定等肢體語言，糾出可疑的「第三隻手」。這項技術也可用來防止自殺。

彭博資訊報導，Vaak去年名氣大開，因為協助橫濱市一家便利商店順利抓到竊賊。Vaak事先在店內架設軟體，分析監視畫面，最終小偷在數天後落網。Vaak創辦人田中凌羽（音譯）表示：「我當時就想，啊！終於！我們離運用AI防止犯罪的社會又近了一步。」

目前Vaak正在東京幾十家商店測試軟體，本月開始銷售市場就緒版竊賊偵測軟體，力拚三年內日本能有10萬家商店採用他們的產品。

Tyco零售解決方案公司的報告顯示，去年小偷導致全球零售業的業績約損失340億美元，是最大損失來源。雖然此金額僅相當於整體營收2%，但零售業利潤微薄，衝擊仍大。

這種偵測人類不正常舉動的能力還能有其他應用，Vaak正在研發一種自我評估系統，透過影片蒐集消費者如何與店內產品互動的資訊，以協助商家提高展示產品的成效。

顧能公司（Gartner）的數據顯示，零售業者今年可望投資新科技2,000億美元，日益擁抱科技，以滿足消費者需求，並提升獲利。