美國正式公告 美中貿易「停戰期」無定期延長

2019-03-05 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國政府5日正式確認，將美中貿易「停戰期」無定期延長；「直到進一步通告」之前，美國對2,000億美元中國產品所加徵的10%懲罰性關稅稅率不會提高，也不會擴大加徵關稅的範圍。

美國貿易代表署在「聯邦公報」中發表聲明指出，「2018年9月調查行動所涵蓋中國產品新增關稅稅率提高到25%的實施日期予以延後」。