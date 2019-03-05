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經濟解析 / 日圓會繼續處於偏弱格局

2019-03-05 20:27經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

日圓在今年1月3日發生「閃電升值」，令不少投資人懷疑日圓的前景進入2019年之後突然改變。然而從那時至今日圓一路回貶，兩個月貶了4%。日圓接下來的走勢成了許多投資人的疑問，也令東京外匯交易員寢食難安。

日圓升勢可以回溯到去年12月中旬，從那時的113.5日圓兌1美元，到1月3日攀升至107.5日圓，期間突破多個支撐關卡。美、中貿易緊張令市場避險意識升高，被認為是推升日圓的主因。

去年大半時間，日圓都在110到113之間盤整，然而今年初的總體經濟環境比起去年沒有太大改變：日本經濟成長減速；日本銀行（央行）並不打算放寬債券殖利率波動區間；日本出現貿易逆差似乎已成趨勢。

企業結構面看來也顯示日圓長期而言將走弱。去年日本企業宣布的海外併購總金額達到約1,900億日圓，是2012年以來首度超越中國企業海外併購額。日本金融界認為，今年日企海外併購額可能再創新高。

日圓1月初的飆升，很難讓人相信日圓很快就會回到老樣子。一些分析師當時主張，在日圓匯率升抵107的情況下，日圓匯率很快會找到新的區間，投資人將習以為常。

然而實際情況是，從那時至今日圓一路回貶，如今約在111附近。這種情況是否會持續下去？

金融時報專欄作家Leo Lewis指出，日圓會繼續處於偏弱的格局，原因有二。首先，年初至今八周以來，日本投資人的外國債券淨買入金額達4.4兆日圓，高於2016年同期間的2.5兆日圓，更遠超過五年平均值2,340億日圓。只要日本投資人持續買進外國債券，日圓就會承受壓力。

第二，根據NatWest Markets匯率策略師Mansoor Mohi-uddin，日圓特別容易受到動能交易影響（只買進全市場表現最強的標的，忽略其餘標的的一種投資策略），因為日本的零售外匯市場規模極大，槓桿比率也高。

日圓在1月3日曾「閃電升值」，但從那時至今日圓一路回貶，令不少專家跌破眼鏡。路透
日圓在1月3日曾「閃電升值」，但從那時至今日圓一路回貶，令不少專家跌破眼鏡。路透
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