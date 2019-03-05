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川金破局？美朝無協議不是世界末日

專家：黨若要求 華為不敢不從

2019-03-05 16:32經濟日報 記者陳律安╱即時報導

專家向CNBC表示，如果北京當局以「間諜及國家安全法」為由，要求華為交出手上握有的網路資料，華為沒有選擇，只能照辦。

紐約大學法學教授及美國外交關係協會兼任資深研究員柯恩（Jerome Cohen）表示：「在任何情況下，無論是商業或其他目的，華為絕對沒有辦法拒絕中國政府及中國共產黨的要求。華為必須交出所有資料，並執行當局要求的任何監視行動。」

柯恩說：「這不僅是現存法律的要求，更重要的，這是黨國經濟下的政治現實、企業組織及營運使然。黨烙印在華為體內，並控制著它。」

華為還有一個問題，那就是當北京上門，它缺乏對抗的法律資源。

諾丁漢大學教授索利表示：「在現況下於法庭上對抗要求，是不切實際的，法律只會證實長久以來的事實，那就是如果黨要求，就必須交出手上所有。此外，以華為這種規模的企業，如果沒有與黨關係密切，不可能在中國成功。」

索利說，華為內部的人要起來對抗黨的嚴正要求，必須要魯莽、勇敢地劃清界線，因為對手同時身兼警察、媒體、司法、及政府多種身份。

國際戰略研究所資深顧問因克斯特表示，由於5G是中國整體戰略的一部分，華為就是黨國的產物及工具，也是國家戰略成果的象徵，因此它不僅僅只是一家電信公司。

專家認為，如果北京當局要求華為交出手上握有的網路資料，華為只得照辦。 路透
專家認為，如果北京當局要求華為交出手上握有的網路資料，華為只得照辦。 路透
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