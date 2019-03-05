全球空汙最嚴重的30個城市 有22個在這個國家

2019-03-05 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



綠色和平組織和空氣品質監控程式AirVisual發表的最新報告指出，全世界空氣汙染最嚴重的30個城市中，有22個位於印度；空氣最差的前5個城市，印度也包辦第1、2、4、5名。

榜首的古爾岡（Gurugram）位於印度首都新德里西南方，去年的平均空氣品質指數（AQI）為「對敏感族群不健康」的135.8，去年曾有兩個月的空氣品質達到「非常不健康」的200以上。

這分報告指出，全球空氣汙染估計可能在明年導致700萬人早死，並衝擊經濟。報告記錄全球約3000個城市的空氣品質數據，中東和非洲列入觀測的城市全部超標，南亞城市也高達99%。

向來被視為空氣品質不佳的中國大陸，此次在30個城市中入榜5個。報告指出，比起2017年，中國城市2018年的空氣品質改善12%，北京更跌出前100名。

全球空汙城市排行榜前10名及2018年平均空氣品質指數：

1、印度－古爾岡（135.8）

2、印度－加濟阿巴德（135.2）

3、巴基斯坦－費薩阿巴德（130.4）

4、印度－法里達巴德（129.1）

5、印度－比瓦迪（125.4）

6、印度－諾伊達（123,6）

7、印度－巴特那（119.7）

8、中國大陸－新疆和田市（116）

9、印度－勒克瑙（115.7）