權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



最新研究報告顯示，全球汙染最嚴重的十個城市，印度就占了七個。台灣去年空氣品質有進步，但只有花蓮和台東達到世界衛生組織（WHO）的標準。台北PM2.5濃度高於新加坡和東京。

IQAir AirVisual 對PM2.5統計數據顯示，台灣2018年空汙屬「中度」水準，20個城市中桃竹苗三地較2017年惡化，其他地區大致都有改善，但達到WHO的只有花蓮和台東。

就各國首都而言，台北去年空氣品質不如新加坡和東京。行政院1月曾表示，台北的空氣品質已和東京不相上下。

全球汙染最嚴重的十個城市中，光是印度就包辦七席，古爾岡（Gurugram）名列第一。巴基斯坦在前十名占了兩席，剩下一席是中國的和田市。

綠色和平組織東南亞區主任 Yeb Sano隨此統計發布新聞稿說，「無論是對我們的健康和我們的荷包，都為害甚鉅」。他說：「除人命損失外，勞動力損失估計有2,250萬美元，醫療成本更是數以兆計。」

據世界銀行估計，印度因空汙造成的醫療成本和生產力損失，多達國內生產毛額（GDP）的8.5%。