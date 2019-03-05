Vans怎麼丟都朝上？網友狂挑戰崩潰：我嚇傻了

2019-03-05 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



推特近日興起一股「Vans挑戰」風潮，數千人將美國品牌Vans休閒鞋朝空中扔，想知道究竟鞋子掉下來後是不是會鞋面朝上。許多網友親自實驗過後，發現鞋子落地時鞋面真的會朝上，又驚又喜討論這到底是什麼原理。

這股風潮由一名女網友「Ibelievthehype」2日最先開始，她貼出一部影片，將一雙Vans經典滑板鞋朝空中丟，鞋子落地後鞋底朝下，鞋面朝上。她在這部影片下方寫下：「你知道無論你怎麼丟Vans，鞋子最後都會朝上嗎？」

該網友2日貼出這部影片後，吸引社群媒體大量網友的注意，該貼文已有超過8.9萬次轉推和近24萬個讚。許多網友也親自實驗，並分享自己的實驗結果。

結果出乎意料，許多網友發現「Ibelievthehype」網友的推論沒錯，鞋子落地時真的會鞋面朝上。有網友以為這是騙人手法，結果自己試過表示「我對Vans另眼相看了」、「我完全嚇傻了」。網路一部影片可見有網友在家中每個角落丟Vans鞋，過程驚叫連連，十分鐘過後才終於放棄。網友還有人驚訝回應「這就像是磁鐵……或是貓？」

不過也有部分網友貼照片打臉，稱鞋子並未直立朝上而是側躺，也有人對此實驗不以為然。

網友推測，Vans鞋底厚重，所以落地時才會鞋底朝下、鞋面朝上。