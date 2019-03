美不監聽自家人了?國安局國內電話紀錄分析系統停擺

2019-03-05 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報4日報導,美國國家安全局(National Security Agency)一套分析美國國內電話及簡訊紀錄的系統已悄悄停擺,那套系統曾由前國安局外包人員史諾登(Edward J. Snowden)揭發,且引發隱私權高度爭議;未來美國情報單位或許得轉向國外,才能收集美國民眾的通聯紀錄。

紐時引述眾院少數黨領袖的助理莫瑞(Kuke Murry)的話說,國安局已有數月未用那套分析系統,而美國政府獲國會授權合法使用此系統的期限是今年底,川普政府可能不要求國會授權續用。

這個系統是在2001年911恐怖攻擊後,由美國前總統布希依其行政權開始推動運作,史諾登在2013年揭發整套計畫,世人才逐漸知道各國政府及一些民營公司如此濫用民眾個資。

這套系統可分析美國國內電話及簡訊紀錄,但紀錄中出現的是某個人在某個時間致電哪個人的元數據(metadata,或稱元資料、後設資料),而非這項通話中說了什麼話之類的內容。國安局把這些紀錄當作社交網絡地圖,分析人際關聯,找出疑似恐怖分子的同夥。

在史諾登揭發上述計畫後的各方辯論中,有人透露,此計畫從未阻止過任何一次恐攻。

莫瑞是眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)的顧問,他說川普政府過去六個月皆未使用此分析系統,原因是「技術問題」,即國安局資料庫中出現了當局未取得授權、不可合法收集的訊息,因此官員們刪除了從美國各電信公司收集來的千百萬筆電話及簡訊紀錄。

根據美國2015年的《美國自由法案》,國安局已不可再大量收集美國國內民眾通聯紀錄,但保留了上述計畫的分析能力,根據此法,那些紀錄由電話公司持有,而非美國政府,但如取得法官許可,國安局仍可迅速取得某個嫌疑人及其所有聯絡人的所有通聯紀錄。

在此情況下,國安局每天收集的紀錄數量,遠比先前每天的數十億筆少,但仍相當可觀:上述計畫在2016年針對42名恐攻嫌疑人收集了1.51億筆紀錄,2017年針對40名嫌疑人收集了5.34億筆紀錄。