跌破眼鏡！Google薪資平等調查結果：幫男性加薪

2019-03-05 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



紐約時報報導，谷歌（Google）最近做了一項研究，了解公司女性員工和少數族群是否薪資較低，結果出乎眾人意料，從事相同工作的男性比女性獲得的報酬低。

谷歌自2012年起每年進行薪資研究，結果讓數千名男性得以加薪。谷歌和矽谷其他公司日益面臨職場性別議題的壓力，包括性侵害和薪資歧視。谷歌多名離職女員工聲稱，在相同條件下，他們的薪資不如男性。

批評人士認為，這份薪資研究的結果給人錯誤印象。谷歌人員也承認，這份研究並未探討女性獲聘時，薪資級距是否低於類似條件的男性。

谷歌的薪資公平與人力分析師勞蘭．巴巴托（Lauren Barbato）4日表示，資源撫平、考績與升遷會影響薪資，谷歌今年會全面檢視這些過程，確保所有員工獲得公平待遇。

谷歌為員工設定薪資時，會先用演算法了解各種變因，像是工作表現、工作地點與職務內容；接著了解次要變因：公司是否認為員工有發展潛力？該名員工的薪資是否接近其他提供類似貢獻的同事？主管決定員工薪資時，必須提供合理解釋。

這份薪資研究涵蓋91%的谷歌員工，比較特定職務、層級、表現與地點的員工，在薪資、獎金和公司股份等福利上的差別。不過此研究無法比較少數種族的薪資，因為谷歌只在美國追蹤種族背景。

谷歌基於這項研究，今年額外撥出970萬美元（約台幣3億元）補償1萬677名員工。谷歌男性員工比例約69%，但這筆加薪款項中，男性得到的比率超過69%，目前不清楚加薪男性的確切人數。