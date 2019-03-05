受困雪地五天 他和愛犬靠沾醬存活

2019-03-05 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國奧勒岡州一名36歲男子泰勒（Jeremy R. Taylor）2月24日開車載著愛犬艾莉（Ally）出門，不料途中遭逢大雪，導致車子無法動彈，雪越積越深，受困車上的他靠著吃墨西哥夾餅沾醬（Taco sauce）維生，五天後被人發現並成功獲救。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧勒岡州德斯修縣（Deschutes）警長辦公室表示，泰勒事發當天帶著狗出門，未料遇到大雪，連人帶車被困在路中間，原本以為睡一覺後狀況會有所好轉，但醒來後發現雪下得更。他曾試圖靠自製雪靴走出去求救，但積雪實在太深，艾莉寸步難行，於是回到車上。

泰勒表示，之後他定期啟動車子靠暖氣保暖，並食用車內的墨西哥夾餅沾醬果腹。泰勒的姑媽補充，人狗在車內共用一個睡袋保暖，並飲用融化的冰，但她不認為泰勒餵狗吃醬料，「不論到哪裡，狗都跟著他，泰勒永遠不會把那隻狗留在車上」。

承包建築工程的泰勒受困後，不少朋友發現他沒出現在工作崗位上，趕緊向警方通報失蹤。搜救人員及親朋好友隨後透過雪地摩托車、飛機和無人機等在森林內搜索。