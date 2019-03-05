中國下修經濟成長目標最低至6% 調降增值稅拚經濟

2019-03-05 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



中國小幅下調2019年經濟成長目標，同時加大減稅降費力度，以因應經濟成長減速風險。

全國人大會議開幕前公佈的政府工作報告顯示，中國將2019年GDP成長目標設為6%-6.5%，低於2018年6.5%左右的成長目標。

若從成長目標區間的低檔來看，2019年將呈現近30年來最低成長。彭博調查經濟專家意見預測今年經濟成長率會由去年的6.6%降至6.2%。

為支持經濟及就業成長，中國明顯加大財政政策的擴張力度，預計減少稅收和社保繳費近人民幣2兆元。最主要稅種增值稅最高一檔稅率將從16%降至13%，次一檔稅率將從10%降至9%。

製造業將因增值稅最高一檔稅率調降3個百分點而受益。據摩根士丹利估計，可望推動人民幣6,000億元（900億美元）產值，相當於GDP的0.6%。

財政部報告顯示，2019年預算赤字率目標計畫為2.8%，高於2018年目標2.6%。這一增幅看似不高，但一般預算之外的地方政府專項債發行額度如預期大幅增加至2.15兆元，遠高於去年1.35兆的規模。

貨幣政策方面，除了繼續強調穩健的貨幣政策要鬆緊適度，報告還提出，將加大對中小銀行降准力度，釋放資金全部用於民營和小微企業。人民幣匯率方面，發改委報告中稱計畫加強匯率彈性。

國務院總理李克強今天向第十三屆全國人大二次會議作政府工作報告。據彭博報導，會議前發布的國務院及部委報告，中國今年主要經濟發展目標和任務包括：

* 預期2019年居民消費價格漲幅為3%左右

* M2預期增速與2018年實際增速持平，與2019年名義GDP匹配

* 2019年宏觀槓桿率將基本穩定

* 預期2019年城鎮新增就業1100萬人，預期城鎮調查失業率在5.5%左右

* 繼續推動中美經貿磋商，計畫加強對受貿易影響企業援助穩崗措施

* 2019年中央預算中國防支出成長7.5%，低於去年增速