中國下修2019年GDP成長目標至6%-6.5%

2019-03-05 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



中國政府將2019年官方經濟成長的目標訂在6%至6.5%之間，低於去年訂在約6.5%的水準。

據十三屆全國人大二次會議開幕會前公佈的國務院及部委報告，中國今年主要經濟發展目標和任務包括：廣義貨幣供應量（M2）預期增速與2018年實際增速持平，並與2019年名義GDP匹配。