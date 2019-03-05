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美中貿易談判前景樂觀 油價上揚 金價下挫

2019-03-05 08:00經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一上漲約1%，因美中有望結束貿易戰，且俄羅斯表示將擴大減產。美中貿易談判的樂觀前景也打壓黃金，金價周一跌至逾五周來低點。

布蘭特原油期貨上漲0.60美元或0.9%，結算價報每桶65.67美元。西德州元原油期貨收漲0.79美元或1.4%，結算價報每桶56.59美元。

消息人士透露，美國與中國似乎接近達成協議。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「貿易形勢的樂觀情緒帶動油價，俄羅斯計劃加快減產步伐，將在3月底前達到減產水準的消息，也有助油價上揚。」

金價周一跌至逾五周來最低水準，因美元和股市受中美可能達成貿易協議的提振。全球市場受美中貿易樂觀展望激勵，投資人湧入風險更較高的資產，黃金等避險資產的吸引力下滑。

黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1,286.94美元，盤中一度觸及1月25日以來最低的1,282.50美元。美國黃金期貨連續第六個交易日下跌，收跌0.9%，報每英兩1,287.5美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「美中貿易磋商的正面發展，讓市場的風險胃納升高。」

上周五，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust出現4.96億美元淨贖回，創下2018年2月以來最大單日淨流出紀錄。為2016年12月以來最大單日跌幅。

油價俄羅斯金價

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