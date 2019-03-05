美參議員致函 促川普派內閣官員訪台

2019-03-05 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）、梅南德茲（Bob Menendez）等兩黨議員4日致函美國總統川普，敦促川普派內閣官員赴台參加台灣關係法40周年活動。

參議員也要求川普充分執行台灣旅行法與「亞洲再保證倡議法」（ARIA），重申美國對台承諾，台灣是美國在印太區域一個重要的經濟與安全合作夥伴。

魯比歐4日發布新聞稿並公布信件，該信指出，今年4月紀念台灣關係法立法40周年，這次活動提供了一個好機會，川普可基於去年3月簽署的台灣旅行法，派一名內閣官員前往台北，以展現美國對台灣民主與其人民的承諾。

信件寫道，台灣旅行法鼓勵美方高層官員、內閣層級官員等赴台灣會晤台灣方面官員；這種訪台性質非常重要，以確保美方基於台灣關係法的承諾行事，特別是考量到中國大陸為改變兩岸現狀所採取的行動。

魯比歐等參議員表示，請川普充分執行台灣旅行法與「亞洲再保證倡議法」，並派一名內閣官員代表美國參加在台北舉行的紀念活動；相信美方派出高層代表團參加，將傳遞一個強烈的訊息，能表明美國堅定支持美方在該區域最強大的合作夥伴之一。

參院軍委會主席殷霍夫（James Inhofe）、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、馬基（Tom Cotton）、柯頓（Edward Markey）等多位兩黨參議員也簽署信件。