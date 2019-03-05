經濟成長疑慮蓋過美中貿易樂觀前景 道瓊挫跌207點

2019-03-05 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一走低，因投資人等待美中可能達成貿易協議更多細節之際，美國營建支出報告疲軟和醫療保健類股下跌，拖累大盤收跌。

道瓊工業指數收跌206.67點或0.79%，至25,819.65點；標普500指數下跌10.88點或0.39%，至2,792.81點；那斯達克指數收跌17.79點或0.23%，至7,577.57點。

據傳美國總統川普和中國國家主席習近平可能在3月底舉行峰會，敲定正式貿易協議。消息傳出後激勵美股上揚，但

美國12月營建支出意外下滑，分析師預期政府將下修第4季經濟成長初值。

對美中貿易情勢的樂觀情緒是今年推動美股漲勢的重要因素之一，但Nuveen的首席投資策略師Brian Nick表示，出現有關美中貿易的正面消息時，市場的回應正在遞減，顯示美中貿易協議已經基本上已被市場消化。

標普500指數創2月7日以來最大跌幅，金融和醫療健保股領跌；標普500指數盤中一度突破2,800點，觸及2,816.88點的高點，但未能維持漲勢。

醫療保健類股為標普500指數中跌幅最大的板塊，下挫1.3%。聯合健康集團重挫4.1%，拖累道瓊指數，其他醫療保健類股也大幅下挫。鴉片類止痛藥OxyContin的生產商Purdue Pharma LP正在評估聲請破產保護，以解決該公司造成鴉片類藥物危機的訴訟的潛在重大責任，報導一齣，銷售鴉片類止痛藥的上市公司股價應聲下跌。