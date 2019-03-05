川普口口聲聲說他打贏貿易戰 其實美國算是輸了

2019-03-05 06:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普經常掛在嘴邊，是他打贏了他所發動的貿易戰，然而，越來越多的證據表明，目前總的來說，美國經濟算是輸了。

上周末分別發表的兩篇論文中，幾位世界首屈一指的貿易經濟學家宣稱，川普的關稅，是自1930年斯慕特－霍利關稅法加劇大蕭條以來，最重要的貿易實驗。他們還發現，川普的關稅給美國經濟帶來的初期成本高達數十億美元，而且主要由美國消費者承擔。

在上周六發布的研究成果中，紐約聯邦準備銀行總裁、普林斯頓大學和哥倫比亞大學的經濟學家發現，去年川普對洗衣機到鋼鐵大約2,500億美元的中國進口產品徵收關稅，形同讓美國企業和消費者每月稅負多了30億美元，業者還遭受14億美元的無謂損失。貿易戰還導致每年1,650億美元的貿易轉移，迫使企業不得不面對重組供應鏈的巨額成本。

值得注意的是，Mary Amiti、Stephen Redding和David Weinstein對進口價格數據的分析也發現，幾乎所有的關稅成本都落在了美國消費者和企業頭上，而不是如川普宣稱由中國支付。

Weinstein接受彭博訪問時說，「就消費者而言，這是最糟糕的情況，」「現在還根本不清楚，這場貿易戰目前來看究竟對經濟是划算的。」

Weinsten指出，貿易並非影響美國經濟的唯一因素，由於比起德國在內的主要西方國家，美國受貿易影響較小，因此貿易也沒有發揮該有的效果。