陸客遊日愛用行動支付 正在改變日本的支付習慣

2019-03-04 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



華爾街日報報導，過去習慣以紙鈔付款的日本，如今正開始改變，這要歸功大量到日本遊玩的陸客，這些人傾向在當地使用行動支付，正如在中國一樣。

為提高行動支付的普及率，日本網路業者正設法和稱霸中國電子支付系統的公司合作，包括陸企騰訊和阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服。

這是中國逐漸壯大的經濟實力正在影響日本的最新跡象，也是中國憑著實力、不必靠施壓的例證。相比之下，美企提供的行動支付服務，包括蘋果（Apple）的Apple Pay和亞馬遜（Amazon）的Amazon Pay，尚未在日本取得顯著的市占率。

在東京念書的中國留學生林惠揚（音譯）說：「中國所有的支付都走電子化，所以剛到日本時一直抱怨不得不使用現金這件事。但我發現愈來愈多商店提供支付寶這類行動支付服務，試圖招徠中國消費者。」

日本每年的家庭支出上看3兆美元，搭上這股行動支付浪潮的業者都能雨露均霑。日相安倍晉三日前提出的一項政策更助長行動支付的風氣，就是使用信用卡或智慧手機支付就能退稅，最多達5%，促使更多企業爭相搶攻這個市場。

電子支付及貨幣公司期望日本能效法中國，從現金支付直接跳到智慧手機支付。根據日本政府2016年的預估，每五名消費者當中僅一位使用信用卡或簽帳卡來支付，而據聯準會（Fed）調查，美國使用信用卡或簽帳卡的比率將近50%。在日本，信用卡使用率低的原因在於消費者隱私疑慮和企業不願支付交易費用。

行動支付面臨的挑戰是要持續建立良性的循環，換言之，店家願意採納這種支付方式，是因為知道消費者會使用；而消費者也知道店家接受，才使用這種方式支付。

去年有逾800萬陸客造訪日本，當中有許多人使用支付寶或微信支付等連結銀行帳戶的行動支付應用程式（App），行動支付交易金額達140億美元，形成行動支付用戶的基本盤，使日本商家不得不接受智慧手機支付。