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Volvo汽車逆勢操作 明年起新車款最高時速降至180公里

2019-03-04 22:07經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

當許多汽車大廠都在追求提高自家車款的極限速度與加速度以吸引買家之際，富豪汽車（Volvo）卻逆勢操作，宣布自明年起，所有新車車款最高時速降至每小時112英里（180.2公里）。

目前Volvo車款的極限時速為每小時130英里（209.2公里）。

Volvo總裁兼執行長薩繆爾森（Hakan Samuelsson）在聲明中表示：「雖然時速限制並非是萬靈丹，但若因此能挽救一條生命，就值得去做。」

這項措施是Volvo的「願景2020」計畫的一部分，該計畫的目的是要減少死亡或重傷的人數。

目前尚不清楚將最高車速降至每小時112英里能減少多少事故或死亡人數，原因是這樣的車速依然很高。不過Vovo正冒險採取各家車廠都不願實施措施，也就是降低汽車與卡車的速度。

Vovo正考慮其他可能方法來降低旗下車款在特定地區行駛時的速度，例如尋求利用軟體與「地理圍籬技術」，以限制汽車在行駛於學校與醫院附近時的車速。

薩繆爾森說：「我們開始討論有關汽車製造業者是否有權利，或甚至有義務在車內安裝技術，以改變駕駛人加速、酒駕或分心等行為。」根據美國國家安全協會估計，美國去年有4萬人死於交通事故。

Volvo執行長薩繆爾森宣布，明年起所有新車款最高時速降至每小時112英里。（圖...
Volvo執行長薩繆爾森宣布，明年起所有新車款最高時速降至每小時112英里。（圖／路透）
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