經濟學家：北京將鼓勵影子銀行 以拉抬經濟成長

2019-03-04 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



中國經濟學家在全國人大前向CNBC表示，中國在多年來打擊影子銀行後，當局可能將鼓勵這種形式的借貸，以拉抬經濟成長。

中國人民大學教授向松祚表示：「今年人大的首要議程，就是設定政策，避免（經濟成長率）進一步放緩。」

他說：「我想今年監管者會鼓勵更多影子銀行融資，特別是針對民營領域。」

影子銀行指的是傳統銀行以外的金融公司的活動，因此監管較少、風險較高。向松祚指出，中國當局已從減債轉而討論該如何穩定經濟。

中國去年的國內生產毛額（GDP）成長率訂在約6.5%，消息人士向路透透露，北京將今年的成長目標訂在6.0%至6.5%。

向松祚表示，影子銀行「捲土重來」，中國除了增加基礎建設開支，也需要透過借貸刺激經濟，特別是針對民營領域。

人們向來擔憂影子銀行將粉飾銀行及其他金融機構承擔的風險，因為會計實務的關係，影子銀行活動不會出現在資產負債表上。人們擔心若泡沫破裂， 中國經濟的影子銀行將釀成金融危機，不過摩根士丹利表示，北京現在對於民眾藉由非官方管道融資，與過去幾年相比可能更能有效管理。