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經濟解析／美中若達成貿易協議 美股牛市將如何走？

2019-03-04 18:07經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美中有望結束貿易戰是目前市場看漲美國和全球一些股市的核心因素。以下彙整近來策略師認為貿易戰可能對股市造成的影響：

華爾街稍早時曾這麼說--

●指數可能創新高

美國銀行策略師在2月發表的報告中表示，若美中達成一份「真正的協議」，標普500指數有望攀漲至約3,020點，超越去年9月的歷來高點2,930點。策略師說，光是取消2018年加徵的關稅，就可使標普500成份股企業的每股盈餘成長率增加1個百分點。

●6月可能創新高

瑞銀（UBS）美國股票策略主管Keith Parker在去年12月標普500指數接近2,670點時曾說，如果貿易擔憂緩解，標普500將有250點的上漲空間，代表指數朝向2,920點邁進，比上周五（1日）收盤價高出4%。他上周則表示，該指數可能在6月底創下新高，朝向他對該指數的年底目標2,950點。

●新聞風險

以Marko Kolanovic為首的摩根大通策略師去年6月估計，市場對貿易戰新聞的反應已讓美國股市的市值大減1.25兆美元。去年9月，Kolanovic警告，如果美中各對對方實施25%關稅，標普500成分股的每股盈餘將可能減少10美元。

華爾街現在這麼說--

●崩盤和飆漲一樣容易

Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper：「近期新聞報導暗示美中非常接近達成協議，這對全球股市而言真的是項正面消息，尤其是中國股市。即使哪國股市大漲超過2%也不會意外。」「不過，我會小心股市崩盤和其飆漲一樣容易，只要兩國會談並未真的以協議做結，我認為這仍非常可能發生。」

●不會有太多可持續發酵的重大利多

Leuthold Weeden資本管理公司首席投資策略師Jim Paulsen：「這兩國只有在談廢除美國去年加徵的關稅，這並不會讓人感到多麼意外。達成協議當然是件好事，但我不確定協議結果是否會比已經預期的更多，而且絕對不是什麼爆炸性大利多。換句話說，這則新聞對市場是正面的，因為戰爭結束了，但對股市可能不會有太多可持續發酵的正面效果。」

●協議內容有三種可能

前美林交易員Tom Essaye：「一份一次處理三項貿易議題（減少貿易逆差、開放市場、消滅智慧財產權竊取）的貿易協議，將引發一波至少5%的漲勢。一紙處理所有問題、但只廢除部分關稅的協議，將只引發一波不該跟進的短期回漲。一份處理了貿易議題卻不包含廢除關稅的協約，將造成股市下跌。」

美中貿易戰即將畫下句點的跡象愈來愈明顯。 路透
美中貿易戰即將畫下句點的跡象愈來愈明顯。 路透
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